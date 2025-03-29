ضبط 1200 زجاجة مياه غازية غير مطابقة وتحرير 454 محضر في حملة تموينية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح مديرية التموين في تحرير 454 محضرًا ضد المخالفات التموينية في أسواق ومخابز المحافظة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها المديرية لضبط الأسواق قبل عيد الفطر المبارك وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز قبل عيد الفطر، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية وتفادي أي تلاعب أو استغلال من قبل التجار وتوفير بيئة تجارية آمنة.

تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار استعدادًا لعيد الفطر المبارك وأسفرت الحملات تحرير 454 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 40 محضر في مجال الأسواق تم ضبط سلع غذائية ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية.

1200 زجاجة مشروبات غازية غير مطابقة للمواصفات

كما تم ضبط 1200 زجاجة مشروبات غازية غير مطابقة للمواصفات القانونية و3744 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 90 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية و1080 عبوة عصير بدون بيانات وتحرير محضر لمشروع جمعيتي لتصرفه في سلع تموينية بمبلغ 73 ألف جنيه وتحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز لتصرفهم في 225 أسطوانة بوتاجاز وضبط 22 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فضلا عن ضبط 10 أجولة ردة مخلوطة بالسرسة وتحرير محاضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأسعار أعلى من المقررة وتحرير محاضر غلق لتجار تموينيين مخالفين وتحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم

تحرير 414 محضر في مجال المخابز

وفي مجال المخابز فقد تم تحرير 414 محضرًا ضد المخابز البلدية بأسيوط بسبب مخالفات مثل نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، عدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات إعلانية، بالإضافة إلى تصرفات غير قانونية في كميات من الدقيق.

وأكد محافظ أسيوط على أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، خصوصًا في ظل اقتراب عيد الفطر، مشددًا على أهمية مواصلة الرقابة المكثفة لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المستهلكين من أي تلاعب أو استغلال معلنًا عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على الرقم (114) أو على أرقام (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.