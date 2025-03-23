رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

أطلق أحد أصحاب المحلات اليوم الأحد 23 رمضان، مائدة رمضانية لأهالي الدرب الأحمر بأطباق الرنجة والفسيخ.

مبادرة تتحدى ارتفاع الأسعار

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام، إلا أن عم مجدي، صاحب أحد محلات الرنجة بحي الدرب الأحمر، قرر إقامة مائدة رمضانية مجانية لأهالي المنطقة.

يقول عم مجدي في حديثه لـ فيتو: “العربية إللي ورايا دي وش السعد عليا، مينفعش إني أقصر مع أهل منطقتي”.

وأضاف عم مجدي أن تجربته السابقة في إقامة مائدة مماثلة في منطقة المقطم قد شهدت إقبالًا غير متوقع، معربًا عن أمله في أن يشرفه أهالي الدرب الأحمر في مبادرته الجديدة.

"الغالي يرخص لحبايبنا".. فلسفة في مواجهة الغلاء

وعن ارتفاع الأسعار الرنجة والفسيخ، يقول عم مجدي: "في ظل ارتفاع أسعار الخامات، لا يهم، الغالي يرخص لحبايبنا.. ربنا هو اللي بيبعت الرزق، ومفيش حاجة تغلى على أهلي وسبب الخير اللي أنا فيه".

تتضمن القائمة التي يقدمها مجدي مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية مع لمسته الخاصة، وتشمل سلطة الرنجة وبطارخ خشنة مقلية بالسمن البلدي وبطاطس محمرة بالخلطة السحرية الخاصة وخضروات طازجة من بصل وخيار وجرجير والخبز البلدي والعصائر الرمضانية.

استمرارية المبادرة وتوسعها

أكد عم مجدي التزامه باستمرار هذه المبادرة رغم التحديات الاقتصادية، قائلًا: "مهما زادت الأسعار هفضل مستمر في عمل مائدة الرنجة، والسنة القادمة بإذن الله هعمل في المقطم والدرب الأحمر".

ولا تقتصر المبادرة على إقامة المائدة فحسب، بل تمتد لتشمل توزيع نحو 1000 وجبة على العابرين اليوم، الأمر الذي يعكس روح العطاء والتكافل الاجتماعي التي تتجلى في شهر رمضان المبارك.

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