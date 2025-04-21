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صحة ومرأة

طريقة عمل كعكة شم النسيم، لإفطار مميز في عيد الربيع

كعكة شم النسيم
كعكة شم النسيم

طريقة عمل كعكة شم النسيم، تناول المخبوزات على الإفطار فى شم النسيم من العادات المصرية القديمة التى توراثتها الأجيال حتى الوقت الحالى.

وطريقة عمل كعكة شم النسيم، سهلة وبسيطة وتحرص الأمهات على تحضيرها صباحا فى شم النسيم لتقديمها على الفطور بجانب البيض الملون ما يسعد أفراد الأسرة من الكبار والصغار.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كعكة شم النسيم.

مكونات عمل كعكة شم النسيم:-

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (طرية)

3 بيضات

1/2 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

بشر برتقال أو ليمون (اختياري)

رشة ملح

سكر بودرة للتزيين

طريقة عمل كعكة شم النسيم:

  • في وعاء كبير، نخفق الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.
  • نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف الفانيليا وبشر البرتقال.
  • في وعاء آخر، نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.
  • نضيف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض والزبدة، مع التقليب بالتناوب مع الحليب حتى نحصل على عجينة ناعمة.
  • نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.
  • نخبز الكعكة في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًا.
  • بعد أن تبرد، نرش عليها السكر البودرة للتزيين.
طريقة عمل كعكة شم النسيم 
طريقة عمل كعكة شم النسيم 

ولعمل البريوش

مكونات عمل البريوش:-

3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات

3 بيضات

نصف كوب سكر

نصف كوب زبدة لينة

نصف كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة إضافية لدهن الوجه

طريقة عمل البريوش:

  • في وعاء، نذيب الخميرة في الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.
  • في وعاء آخر، نخلط البيض مع السكر والفانيليا، ثم نضيف الحليب والخميرة.
  • نضيف الدقيق تدريجيًا مع العجن، ثم نضيف الزبدة والملح ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومطاطية.
  • نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى تتضاعف في الحجم.
  • نشكل العجينة حسب الرغبة (ضفائر، كور صغيرة، أو في قالب)، ثم نتركها ترتاح 30 دقيقة.
  • ندهن الوجه بالبيض المخفوق ويمكن رش السكر أو السمسم حسب الرغبة.
  • نخبز في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20–25 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.
  • يمكن حشو البريوش بالشوكولاتة، الجبن، أو المربى حسب الذوق.
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طريقة عمل البريوش، معجنات لذيذة في شم النسيم

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