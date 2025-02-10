الإثنين 10 فبراير 2025
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صحة ومرأة

لإفطار مميز، طريقة عمل الكرواسون على طريقة الشيف آسيا عثمان

الكرواسون الفرنسي
الكرواسون الفرنسي

طريقة عمل الكرواسون، من طرق المعجنات الفرنسية الشهيرة، وهو من أصناف المعجنات التي تقدم على مائدة الإفطار.
 

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فتظل طريقة عمل الكرواسون الأصلية مختلفة عن ذلك الذي يباع في الأفران، وأيضا لا يجيد عمله الكثيرين.


طريقة عمل الكرواسون بالوصفة الأصلية
 

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكرواسون بالوصفة الأصلية، بالشوكولاتة، والذي سيبهر أفراد أسرتك، ويسعدهم.
 

الكرواسون
الكرواسون


مقادير عمل الكرواسون: 
١/٢ كوب حليب دافئ 
كوب و٣/٤ كوب دقيق 
١/٢ ملعقة صغيرة ملح 
١٥٠جرام زبدة مجمدة 
٤ ملاعق كبيرة سكر 
ملعقتين صغيرتين خميرة فورية

للحشو: 
قطع شوكولاتة

للوجه:
بيضة مخفوقة مع قليل من الماء.

 

طريقة تحضير الكرواسون:

يوضع الدقيق بوعاء عميق.
توضع الخميرة في جانب من الدقيق مع السكر، ثم يوضع الملح بالجانب الآخر.
تبشر الزبدة المجمدة فوق المزيج، ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.
يضاف الحليب الدافئ، ثم يلف العجين إلى أن يصبح متجانسا وغير لاصقا.
يشكل العجين على سطح مرشوش بالدقيق، على هيئة مربع، يلف بكيس المطبخ ثم يترك بالثلاجة ليرتاح ساعة ونصف.
يرش سطح العمل بالدقيق ثم تفرد العجين على شكل مستطيل.
تطوى من الجانبين، ثم تلف وتطوى من الجانبين السفليين على هيئة مربع.
تقلب ثم تفرد مرة اخرى بنفس الطريقة
تطوى من الجانبين، ثم تلف لتشكيل نفس المربع.
تعاد هذه العملية مرة أخيرة، ثم تلف ببلاستيك المطبخ، وتترك بالثلاجة لترتاح عالى الأقل ساعتين.
يفرد العجين اخيرا على سطح مرشوش، ثم يقطع باستخدام مسطرة الى مستطيلات عرضها 7.5 سم وطولها 30.5 سم.
يقطع كل مستطيل من الطرف للطرف الموازي له، للحصول على مثلتين متشابهين.
كل مثلت من العجين، يفتح بالسكين قليلا من اسفل، من منتصف قاعدة المثلث ويحشى بقطعة شوكولاتة.
يلف على شكل كرواسون، ثم يوضع في صينية الفرن المغطاة بورق الخبز.
يمكن في هذه المرحلة تجميد الكرواسون في حالة الاحتفاظ به، واستخدامه عند اللزوم، لكن في حالة استخدامه مباشرة، يترك ليتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة ساعتين.
يدهن بمزيج البيض والماء ثم يخبز في فرن درجة حرارته ٢٣٠ مئوية لمدة ١٢ دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ١٨٠، ويخبز الكرواسون مدة ٥ دقائق أخرى الى أن يصبح لونه ذهبيا.

 

طريقة عمل الباتيه بالجبنة
 

طريقة الباتيه
طريقة الباتيه

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الباتيه بالجبنة في البيت، وسيعشقه كل أفراد أسرتك.

مقادير عمل الباتيه:

1\2 كيلو دقيق
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
بيضة
2 ملعقة كبيرة خميرة
2 كوب لبن رايب او اكثر حسب الحاجة
250 جرام جبنة رومى مبشورة
2 ملعقة كبيرة سمسم
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
صفار بيضة
1\2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بكينج بودر
1\2 ملعقة صغيرة ملح
 

خطوات تحضير الباتيه:

فى اناء يتم خلط الدقيق مع البكينج بودر والخميرة والسكر وذرة ملح
يتم اضافة اللبن الرايب الدافىء الى الخليط السابق ومعه البيضة ثم يعجن لمدة ربع ساعة.
ويلم بالزيت ثم يغطى ويترك فى مكان دافئ ليخمر.
ثم يتم رفعه بأطراف الأصابع من الخارج للداخل ليهبط من علو التخمير.
يقطع كرات مع حشوة بالجبنة ويغلق مثل القطايف.
يترك الباتيه ليخمر، ويدهن بالبيض ثم يرش بالسمسم وحبة البركة على الوجه.
ويتم إدخاله فرن ساخن جدا، به حمام مائى.
ويقدم بالهناء والشفاء.
 

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