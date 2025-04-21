فى خطوات بسيطة، لونى بيض شم النسيم واسعدي أطفالك

تلوين البيض من العادات القديمة التي يحرص المصريون على القيام بها في عيد شم النسيم، وهو من أقدم الأعياد الفرعونية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وتُعتبر هذه العادة من الطقوس الجميلة التي تضيف جوًا من البهجة والمرح، خصوصًا للأطفال، لذا تحرص الأمهات فى شم النسيم على الاستيقاظ مبكرا لعمل البيض الملون لإسعاد الصغار.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيض الملون فى شم النسيم.

مكونات عمل البيض الملون:-

بيض مسلوق جيدًا

ألوان طعام (سائلة أو بودرة)

ماء دافئ

خل أبيض

أكواب أو أوعية صغيرة

ملاعق

قفازات (اختياري لحماية اليدين من التلوين)

طريقة عمل البيض الملون:-

ضعي البيض في وعاء به ماء، واتركيه على النار حتى يغلي، ثم استمري في غليه لمدة 10 دقائق على الأقل للتأكد من نضجه جيدا.

في كل كوب، ضعي نصف كوب من الماء الدافئ، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من الخل (يساعد على تثبيت اللون على قشرة البيضة).

أضيفي بضع قطرات من لون الطعام في كل كوب، مع التقليب جيدًا.

ضعي البيض المسلوق داخل الأكواب، واتركيه في اللون من 5 إلى 10 دقائق حسب درجة اللون التي ترغبين بها.

يمكنك استخدام فرشاة أو إسفنجة لصنع رسومات أو أشكال على البيض.

لعمل ألوان متعددة، يمكنك غمس جزء من البيضة في لون معين ثم جزء آخر في لون مختلف بعد أن يجف.

بعد التلوين، أخرجي البيض واتركيه ليجف على مناديل ورقية أو على شبك معدني.

ثم يقدم بعد ذلك للصغار وهو آمن على الصحة لأن الألوان المستخدمة صالحة للطعام فلا قلق منه.

يمكن استخدام ألوان طبيعية مثل، قشر البصل لعمل (لون بني محمر)، الكركم لعمل (لون أصفر)، البنجر لعمل (لون وردي أو أحمر)، السبانخ لعمل (لون أخضر).

طريقة عمل البيض الملون

فوائد البيض للصحة

البيض من البروتينات الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية وتناوله مهم للكبار والصغار، ومن فوائد البيض الآتي:

البيض المسلوق يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، التي تسهم في بناء وإصلاح الأنسجة، وتعزيز نمو العضلات، والبروتين في البيض يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يمكن للجسم إنتاجها، مما يجعله مصدرًا مثاليًا لدعم الصحة العامة.

البيض المسلوق يحتوي على أحماض دهنية صحية مثل الأوميجا 3، والتي تلعب دور مهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما يساعد تناول البيض في تحسين نسبة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

البيض المسلوق مصدر غني بالفيتامينات الضرورية مثل فيتامين B12، فيتامين A، وفيتامين D، كما يحتوي على معادن هامة مثل الحديد، السيلينيوم، والزنك، التي تساهم في تعزيز وظائف الجسم المختلفة مثل تعزيز المناعة وصحة العظام.

لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية الصحية، يساعد البيض المسلوق على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، كما أن البيض يحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيا، مما يجعله خيار مناسب للأشخاص الذين يسعون إلى تقليل وزنهم.

يحتوي البيض المسلوق على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، هذه المركبات تعمل على تحسين صحة العين بشكل عام.

البيض المسلوق يحتوي على كولين، وهو مادة غذائية أساسية تساهم في دعم وظائف الدماغ، وتعزز الذاكرة والتركيز، لذلك، يعد تناول البيض من العوامل التي تساهم في تحسين الأداء العقلي، خاصة في مراحل العمر المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.