بالتزامن مع احتفالات عيد شم النسيم.. أسعار البيض تواصل الاتحفاض في الأسواق.. الكرتونة تبدأ من 91 جنيهًا في الجملة.. والشعبة توضح الأسباب

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، بالتزامن مع الاستعداد لاحتفالات عيد شم النسيم، وهي استمرار الانخفاض الحاد في سعر البيض بعد عيد الفطر المبارك.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسباب انخفاض أسعار البيض في عيد شم النسيم

وأرجع أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الانخفاضات في أسعار البيض إلى زيادة المعروض منه في الأسواق، خاصة في فترة إجازة عيد الفطر، مضيفًا أن الأسعار تراجعت رغم ارتفاع مدخلات الصناعة، التي منها خامات الأعلاف وخاصة الذرة الصفراء، فضلًا عن ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

أحمد نبيل

أسعار البيض تتحدد وفقًا العرض والطلب

وتابع أن أسعار البيض تتحدد وفقًا العرض والطلب، وعليه انخفض سعر البيض بالتزامن مع زيادة المعروض وتناسب طلبات الشراء حتى الآن، رغم موسم شم النسيم.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، نستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة والتجزئة؛ وفي السلاسل الغذائية؛ وأيضًا أسعار البيض وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض في بورصة الدواجن ومحال النصف جملة

البداية مع سعر البيض في بورصة الدواجن ومحال النصف جملة، وجاءت كالأتي:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 108 جنيهات و110 جنيهات، فيما تراوحت أسعار الكرتونة بين 110 إلى 112 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 113 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الكرتونة من 115 جنيهًا إلى 117 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 91 جنيها إلى 92 جنيها، وتراوحت أسعار الكرتونة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 93 جنيهًا إلى 95 جنيها.

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وننتقل إلى الحديث عن سعر البيض اليوم، وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي جاء كالأتي:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض البلدي وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 165.1 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 100 جنيه و200 جنيه.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.1 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأحمر اليوم وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 163.8 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 120 جنيهًا و200 جنيه.

البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.7 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار البيض الأبيض وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 159.8 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 120 جنيهًا و185 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

البيض الأبيض يسجل 8 جنيهات للبيضة وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.7 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية

فيما جاءت أسعار كرتونة البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى بعد التخفيضات، بالتزامن مع عيد شم النسيم؛ كالأتي:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض اليوم في عيد شم النسيم

بلغ سعر بيض أبيض جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 116 جنيهًا.

بلغ سعر البيض أبيض اللولو عدد 30 بيضة نحو 127 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر البيض بني هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر البيض أبيض بريميوم عدد 30 بيضة نحو 141 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر البيض اليوم في عيد شم النسيم

بلغ سعر بيض أحمر بريميوم كرتونة عدد 30 بيضة نحو 141 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة البيض ابيض الخير عدد 30 بيضة نحو 145 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر الخير عدد 30 بيضة نحو 145 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي عدد 30 بيضة نحو 116 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض كرتونة عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر توب فاليو عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض توب فاليو عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي توب فاليو كرتونة عدد 30 بيضة نحو 116 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض في عيد شم النسيم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 93 جنيهًا.

بلغ سعر البيض الأبيض بشاير عدد 18 بيضة نحو 110.5 جنيه.

بلغ سعر طبق البيض أحمر بشاير عدد 18 بيضة نحو 110.5 جنيه.

بلغ سعر طبق بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 110.5 جنيه.

بلغ سعر طبق البيض الأبيض بشاير عدد 15 بيضة نحو 93 جنيهًا.

بلغ سعر طبق بيض أبيض بشاير عدد 10 بيضات نحو 67 جنيهًا.

بلغ سعر طبق بيض أحمر بشاير عدد 10 بيضات نحو 67 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر بشاير طبق عدد 15 بيضة نحو 93 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر بشاير طبق عدد 6 بيضات نحو 44.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض بشاير طبق عدد 6 بيضات نحو 44.5 جنيه.

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