بالتزامن مع شم النسيم، ضبط رنجة فاسدة وأسماك ولحوم في حملة بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة، حملات مكثفة على أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بالإضافة إلى الأسماك المملحة، وذلك بالتزامن مع أعياد شم النسيم.



وقد استهدفت تلك الحملات التأكد من مدى انضباط الأسواق ومدى التزام التجار بالاشتراطات الصحية، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأسفرت الجهود عن تحرير 8 محاضر، بإجمالي مضبوطات بلغ 250 كجم، شملت ضبط رنجة فاسدة وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ودواجن مجهولة المصدر، الآدمي، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.



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