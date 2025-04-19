تحرير 4 محاضر بحملة قبل ساعات من شم النسيم في قنا

شنت مديرية الطب البيطري،بمحافظة قنا، حملات مكثفة على أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بالإضافة إلى الأسماك المملحة، وذلك بالتزامن مع أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وقد استهدفت تلك الحملات التأكد من مدى انضباط الأسواق ومدى التزام التجار بالاشتراطات الصحية، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأسفرت الجهود عن تحرير 4 محاضر، بإجمالي مضبوطات بلغ 220 كجم، شملت لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ودواجن مجهولة المصدر، وأسماكًا مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.

وصول غذاء آمن وصحي وسليم بقنا

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود، مدير عام الطب البيطري بقنا، أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة للمديرية تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، مشددًا على أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات وضبط أي سلع غذائية تضر بصحة المواطنين.

وأضاف أن المديرية مستمرة في تنفيذ تلك الحملات بشكل دوري ودقيق، التزامًا بالتوجيهات الصادرة، وحرصًا على ضمان وصول غذاء آمن وصحي وسليم إلى موائد المواطنين في جميع مراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.