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القومي للبحوث يكشف عن قائمة أطعمة تقليدية تقي من الأمراض في شم النسيم

أطعمة تقليدية تقي
أطعمة تقليدية تقي من الأمراض في شم النسيم، فيتو

 مع احتفالات "شم النسيم" واستقبال فصل الربيع، يلقي خبراء الصحة الضوء على القيمة الغذائية العالية لبعض الأطعمة التقليدية التي تزين المائدة المصرية في هذا اليوم، مؤكدين دورها المحتمل في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض الخطيرة.
 

وأوضح الدكتور محمد صبحي قشطة، الباحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث، الفوائد الصحية الهامة لأربعة أطعمة رئيسية في "شم النسيم":
 

الترمس كنز غذائي في متناول الجميع

أكد الدكتور قشطة أن الترمس يمثل خيارًا صحيًّا ممتازًا خلال احتفالات "شم النسيم"، فهو يتميز بغناه بالفيتامينات، خاصة فيتامين ب الضروري لوظائف الأعصاب والطاقة، بالإضافة إلى معادن حيوية مثل الكالسيوم لدعم العظام، والمغنيسيوم الذي يساهم في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، والفسفور الهام لصحة العظام والأسنان. 

كما يحتوي الترمس على نسبة جيدة من البروتينات والألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع وتحسن عملية الهضم، مع سعرات حرارية منخفضة تجعله وجبة خفيفة مثالية.
 

البيض قوة البروتين ومضادات الأكسدة

يشكل البيض عنصرًا أساسيًّا على مائدة "شم النسيم"، ولا تقتصر أهميته على قيمته الغذائية العالية كمصدر ممتاز للبروتينات الضرورية لبناء وتجديد خلايا الجسم وإصلاح الأنسجة التالفة. 

وأشار الدكتور قشطة إلى أن البيض يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في تعزيز وتقوية جهاز المناعة، مما يجعله مكونًا هامًا في الحماية من الأمراض المختلفة.
 

الخضروات الطازجة (الجرجير، الفجل، البصل) خط الدفاع الأول ضد الجذور الحرة

يشدد الدكتور قشطة على أهمية عادة تناول الخضروات الطازجة المصاحبة لاحتفالات "شم النسيم"، فالجرجير والفجل والبصل تعتبر مصادر غنية بمضادات الأكسدة الفعالة، مثل فيتامين C المعروف بدوره في دعم المناعة، وفيتامين E الذي يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهذه المركبات تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض الخطيرة التي قد تنجم عن تلف الخلايا.
 

الليمون فيتامين C والفلافونويدات لتعزيز المناعة ومكافحة الشوارد الحرة

لا يكتمل طبق "شم النسيم" غالبًا بدون الليمون المنعش، سواء كإضافة للأسماك أو كمشروب. 

وأوضح الدكتور قشطة أن الليمون يعتبر كنزًا من فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يلعب دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والأمراض بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على مركبات الفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة أخرى تساهم في مكافحة الشوارد الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
 

توصيات صحية لاحتفالات "شم النسيم"

ويؤكد الدكتور قشطة أن هذه الأطعمة التقليدية، عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ومع ذلك، يشدد على أهمية الاعتدال والتنوع الغذائي للاستمتاع بفوائد هذه الأطعمة بشكل كامل.

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شم النسيم أطعمة شم النسيم فوائد الترمس فوائد البيض فوائد الجرجير فوائد الفجل فوائد البصل فوائد الليمون الوقاية من الامراض الدكتور محمد صبحي قشطة المركز القومي للبحوث الصحة في الربيع

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