صحة شمال سيناء تؤكد جاهزية استقبال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

أكد الدكتور أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة شمال سيناء لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

وكيل صحة شمال سيناء يؤكد جاهزية القطاع الصحي لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

ووجه الدكتور أحمد بضرورة تنظيم إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع توفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طارئة قد تصل إلى المستشفيات، كما شدد على أهمية الجاهزية الكاملة للأطقم الطبية

وأضاف الدكتور سمير إلى تفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بوزارة الصحة والمحافظة، لضمان الاستجابة السريعة. كما أكد على التنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف لضمان تمركز سيارات الإسعاف في النقاط الحيوية والميادين العامة والمحيطة بالكنائس وأماكن التجمعات

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