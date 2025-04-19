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حديقة حيوان الزقازيق تستقبل زوارها في شم النسيم بالأوز الصيني (صور)

حديقة الحيوان بالزقازيق،
حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو

أنهت حديقة الحيوان بالزقازيق محافظة الشرقية اليوم  السبت استعداداتها لاستقبال الزائرين بعد غد الاثنين للاحتفال بأعياد الربيع بعد إضافة أنواع أخيرة خلال الفترة الماضية أبرزها الغزال ودجاج قطني وسلاحف مصري وسلاحف سوداني إلى جانب الحيوانات الحالية منها الماعز الفرنساوي والطاووس والويلز الفرعوني والأوز الصيني.

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حديقة الزقازيق تستعد لاستقبال أعياد شم النسيم 

وقال الدكتور السيد حافظ  مدير الحديقة في تصريح خاص لـ"فيتو": إن الحديقة تستعد لاستقبال أعياد شم النسيم منذ أسبوع تقريبا، وذلك تحت إشراف وتعليمات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

 

حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو 
حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو 

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفتح أبواب حديقة الحيوان أمام الوافدين بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اﻻهتمام ومتابعة اﻻجراءات اﻻحترازية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطهير بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة والمكاتب وتنظيم عمليتي الدخول والخروج منعا للتزاحم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو
حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو

المجموعات الحيوانية النادرة
 

وأوضح حافظ، الحديقة تضم نحو25 نوعا من المجموعات الحيوانية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته مؤخرا وتأتي حديقة الطفل والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتضم مجموعة من الحيوانات الأليفة للاستمتاع بمشاهدتها عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها.

حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو
حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو

قوات الحماية المدنية 
 وأشار الي انه تم الاستعانة بقوات الحماية المدنية لتمشيط محيط الحديقة قبل دخول الزوار إليها وبسيارة الإسعاف والمطافي داخلها تحسبا لوقوع أي حوادث أو اندلاع حرائق مفاجئة بالمكان وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب لمواجهة ظاهرة التحرش والتصدي لأي محاولات للتحرش أو الاشتباك بين المواطنين.

حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو
حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو

كما سيتم منع الاجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين، وعمل صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد الخشبية بالحديقة والإضاءة ومنع الراحات لكل العاملين والإداريين الذي يبلغ عددهم اكثر من 30 عاملا وإداريًّا.

حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو
حديقة الحيوان بالزقازيق، فيتو

جدير بالذكر ان حديقة الحيوان مقامة علي مساحة 5 أفدنة تقريبا وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية فضلا عن 25 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة.

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