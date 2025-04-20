الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 7 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1619 حكما قضائيا

حملة أمنية في أسوان
حملة أمنية في أسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ 48 ساعة الماضية، عن ضبط 7 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو بحوزة 7 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 1619 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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