ضبط "منادي سيارات" فرض إتاوات وتعدّى على المواطنين بالسب في مصر القديمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى من أحد المواطنين، حول قيام أحد منادي السيارات بفرض رسوم مالية دون وجه حق، مقابل انتظار السيارات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، فضلًا عن تعديه اللفظي على المواطنين.

المتهم

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة كما جاء بالمنشور المتداول.

ضبط "منادي سيارات" فرض إتاوات على المواطنين وتعدّى عليهم بالسب في مصر القديمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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