رؤساء مراكز ومدن الشرقية يهنئون المسيحيين بعيد القيامة

قام رؤساء جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، بزيارة للكنائس لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين إبتهاجًا بعيد القيامة المجيد وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد، ولتعزيز لأواصر المحبة والإخاء.

المهندس حازم الاشمونى

مقدمين لهم تهنئة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، متمنيين أن يُعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصرى بكل الخير والمحبة والسلام في ظل القيادة الرشيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاحتفال باعياد مصر جميعا

أكد محافظ الشرقية أن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور فنشارك الأخوة الأقباط فرحتهم بأعيادهم، كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا .

استكمال مسيرة التنمية

سائلين المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام فكلنا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والإخاء للنهوض بمصرنا الغالية واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

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