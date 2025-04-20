الأحد 20 أبريل 2025
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سياسة

لماذا تحظر بعض ألعاب الأطفال في القانون؟

الألعاب النارية،
الألعاب النارية، فيتو

خلال السنوات الماضية، ظهرت في الأسواق المصرية ألعاب تأخذ شكل السجائر، ما أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها السلبي على النشء، إذ تروج هذه الألعاب بصورة غير مباشرة لعادة التدخين وتغذي سلوكيات خطيرة قد تؤثر على الصحة العامة.

ألعاب محظورة بقوة القانون 

تعد الألعاب التي تتخذ شكل السجائر مخالفة صريحة للقوانين التي تهدف لحماية الأطفال من المؤثرات السلبية، فهي ليست مجرد ألعاب، بل أدوات تساهم في تسويق فكرة التدخين وجعلها سلوكًا مقبولًا لدى الأطفال.

وتجعل هذه الألعاب التدخين يبدو أمرًا عاديًا بل وربما جذابًا وتشجع على تقليد البالغين بطريقة خاطئة، مما يرسخ عادات وسلوكيات سلبية تساهم في زيادة نسب التدخين مستقبلًا، والأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الألعاب قد يكونون أكثر عرضة للبدء بالتدخين في سن مبكرة.

وأدرك المشرّع المصري خطورة استيراد وتوزيع مثل هذه الألعاب، ووضع قوانين صارمة لمعاقبة المخالفين، حيث يمنع قانون حماية المستهلك استيراد أو بيع منتجات قد تؤثر سلبًا على صحة أو سلوك المستهلكين، وخاصة الأطفال، وتُعتبر ألعاب السجائر انتهاكًا مباشرًا لهذه النصوص، ما يعرض المستوردين والبائعين للمساءلة القانونية، ووفقًا للقانون تصل العقوبة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 1 مليون جنيه، وفقًا لحجم المخالفة وتأثيرها، وتتم مصادرة الألعاب المحظورة وإتلافها تحت إشراف الجهات المختصة، وفي بعض الحالات الجسيمة، قد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

مطالبات بتشديد الرقابة على ألعاب التدخين 

على الرغم من وجود القوانين الرادعة، فإن تداول هذه الألعاب لا يزال موجودًا في بعض الأسواق، لذا تطالب الجمعيات الأهلية بتشديد العقوبات وتوسيع حملات التوعية، كما يشدد الخبراء التربويون على دور الأهل في توجيه أطفالهم وتجنب شراء هذه المنتجات التي تضيع مستقبلهم، وتدخلهم إلى مستنقع من الشرور، تدمر صحتهم، وتضعهم على أبواب مسارات أصعب وأعقد، قد تنتهي إلى طريق المخدرات.  

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السجائر الأسواق المصرية التدخين الصحة العامة الالعاب
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