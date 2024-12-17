الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

هيئة الدواء: التدخين يزيد من أعراض نزلات البرد

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح  للتعامل مع نزلات البرد المنتشرة في موسم الشتاء حاليا.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة اتباع الآتي:

١-اتجه للطبيب فورا في حالة تطور الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.​


٢-عدم استخدام  المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.​


٣-الاهتمام بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.​


٤-تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول أكل صحي وممارسة الرياضة بانتظام.​


٥-البقاء في المنزل عند الإصابة.​
 

٦-التوقف عن التدخين لأنه يزيد الأعراض.​

نزلات برد 
نزلات برد 

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

 

من جانب آخر وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:
١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين.

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول.

٣-  لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف.

٤- غسل اليدين باستمرار وبشكل جيد وصحيح.

٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة.

٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

 

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض قي حالة الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨ وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

 

وأوضح أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرا شديدا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها. 

 

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

 

وأكد أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا  “صداع شديد وكحة وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى  ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

 

وتابع حديثه في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أن فيروس كورونا أصبح أقل شدة  من الإنفلونزا وأصبحت الإصابة بفيروس كورونا أقرب إلى نزلات البرد وتشمل أعراضه صداع ورشح بسيط، مؤكدا أن الأعراض البسيطة بسبب ضعف الفيروس وأصبح يسبب إصابات أقل في الجهاز التنفسي. 

 


ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.
 

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ويوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية مما يسبب تقليل  فيتامين د  لوظيفة المناعة، كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة  لأنها تكون أكثر استقرارا في الحراره المنخفضة.

 

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

ومن جانبها أكدت  فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور  إلى أي مرحلة عمرية للحماية من مضاعفات الإنفلونزا.

 

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

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