للاحتفال بشم النسيم، تعرف على أجمل الشواطئ والمتنزهات بالإسماعيلية (صور)

استعدت شواطئ محافظة الإسماعيلية، لاستقبال ضيوف المحافظة خلال الاحتفال باعياد الربيع وشم النسيم، حيث قامت لجنة من المحافظة وإدارة السياحة بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية بتفقد الشواطئ بالمحافظة والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال أيام المهرجان.

شواطئ محافظة الإسماعيلية

وتضم محافظة الإسماعيلية عدد من الشواطئ الواقعة على ضفاف بحيرة التمساح منها شاطئ الفيروز والتعاون والملاحة، وعثماثون،والشبان المسلمين، بالإضافة إلى الشواطئ التابعة لمنتجعات هيئة قناة السويس وسلسلة الفنادق المنتشرة في المحافظة، ومركز ومدينة فايد.

شواطئ الإسماعيلية، فيتو

شواطئ الإسماعيلية، فيتو

رسوم الدخول لشواطئ الإسماعيلية

وتتراوح رسوم الدخول للشواطئ التابع إدارتها لمحافظة الإسماعيلية بين 20 و60 جنيه شاملة المقاعد على الشواطئ.

المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة

بالإضافة إلى أن محافظة الإسماعيلية تحظى بوجود الآلاف من المسطحات الخضراء، والتي يحرص زوار المحافظة على زيارتها وتناول الغذاء بها، منا المسطحات الخضراء الواقعة بالطريق الدائري، وحدائق نمرة 6.

شواطئ الإسماعيلية، فيتو

شواطئ الإسماعيلية، فيتو

و شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية جولة ميدانية مكثفة للجنة المرور على الشواطئ، بالتنسيق مع إدارة السياحة، مكتب متابعة المحافظ، مرفق الإسعاف، ممثلي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من الشواطئ من بينها: شاطئ الفيروز، منتجع 73، شاطئ عثماسون، الملاحة، الفرنساوي، والشبان المسلمين؛ وذلك بهدف مراجعة الإجراءات الوقائية، وتوحيد معايير الأمن والسلامة.

شواطئ الإسماعيلية، فيتو

شواطئ الإسماعيلية، فيتو

توزيع اشتراطات السلامة على الشواطئ

وخلال الجولة أكد أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة ومقرر اللجنة، أنه تم توزيع اشتراطات سلامة موحدة على جميع الشواطئ، مع التشديد على ضرورة إعداد خطة متكاملة بالتعاون مع شركة الغوص والإنقاذ، وتحديد مناطق السباحة الآمنة، وتوفير فرق إنقاذ مدربة، بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتكثيف الرقابة خلال الموسم الصيفي.

شواطئ الإسماعيلية، فيتو

وأكد أنه سيتم المرور الميداني على الشواطئ خلال يوم شم النسيم؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية، من خلال تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وتدريب الكوادر على التعامل السريع والفعَّال مع الحالات الطارئة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ممثلة من جميع الجهات المعنية، لمراجعة الجاهزية والاستعدادات اللازمة لضمان موسم سياحي آمن.

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