الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

للاحتفال بشم النسيم، تعرف على أجمل الشواطئ والمتنزهات بالإسماعيلية (صور)

شواطئ الإسماعيلية،
شواطئ الإسماعيلية، فيتو

استعدت شواطئ محافظة الإسماعيلية، لاستقبال ضيوف المحافظة خلال الاحتفال باعياد الربيع وشم النسيم، حيث قامت لجنة من المحافظة وإدارة السياحة بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية بتفقد الشواطئ بالمحافظة والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال أيام المهرجان.   

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بإدارة القصاصين ووحدة الخفيج (صور)

أقباط الإسماعيلية يؤدون قداس عيد القيامة المجيد (صور)

شواطئ محافظة الإسماعيلية 

وتضم محافظة الإسماعيلية عدد من الشواطئ الواقعة على ضفاف بحيرة التمساح منها شاطئ الفيروز والتعاون والملاحة، وعثماثون،والشبان المسلمين، بالإضافة إلى الشواطئ التابعة لمنتجعات هيئة قناة السويس وسلسلة الفنادق المنتشرة في المحافظة، ومركز ومدينة فايد.   

شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو

رسوم الدخول لشواطئ الإسماعيلية 

وتتراوح رسوم الدخول للشواطئ التابع إدارتها لمحافظة الإسماعيلية بين 20 و60 جنيه شاملة المقاعد على الشواطئ.  

المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة 

بالإضافة إلى أن محافظة الإسماعيلية تحظى بوجود الآلاف من المسطحات الخضراء، والتي يحرص زوار المحافظة على زيارتها وتناول الغذاء بها، منا المسطحات الخضراء الواقعة بالطريق الدائري، وحدائق نمرة 6.

شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو

و شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية جولة ميدانية مكثفة للجنة المرور على الشواطئ، بالتنسيق مع إدارة السياحة، مكتب متابعة المحافظ، مرفق الإسعاف، ممثلي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.  

وشملت الجولة التفقدية عددًا من الشواطئ من بينها: شاطئ الفيروز، منتجع 73، شاطئ عثماسون، الملاحة، الفرنساوي، والشبان المسلمين؛ وذلك بهدف مراجعة الإجراءات الوقائية، وتوحيد معايير الأمن والسلامة. 

شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو

توزيع اشتراطات السلامة على الشواطئ 

وخلال الجولة أكد أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة ومقرر اللجنة، أنه تم توزيع اشتراطات سلامة موحدة على جميع الشواطئ، مع التشديد على ضرورة إعداد خطة متكاملة بالتعاون مع شركة الغوص والإنقاذ، وتحديد مناطق السباحة الآمنة، وتوفير فرق إنقاذ مدربة، بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتكثيف الرقابة خلال الموسم الصيفي. 

شواطئ الإسماعيلية، فيتو
شواطئ الإسماعيلية، فيتو

وأكد أنه سيتم المرور الميداني على الشواطئ خلال يوم شم النسيم؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.   

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية، من خلال تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وتدريب الكوادر على التعامل السريع والفعَّال مع الحالات الطارئة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ممثلة من جميع الجهات المعنية، لمراجعة الجاهزية والاستعدادات اللازمة لضمان موسم سياحي آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية أماكن التنزة بالإسماعيلية شواطئ الاسماعيلية اعياد الربيع شم النسيم

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بإدارة القصاصين ووحدة الخفيج (صور)

فريق 100 مليون صحة يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بالإسماعيلية (صور)

أقباط الإسماعيلية يؤدون قداس عيد القيامة المجيد (صور)

ميادين الإسماعيلية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع(صور)

ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية