طوارئ في الإسماعيلية لمراجعة خطة التأمين الطبي (صور)

عقد فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية اجتماعًا لغـرفة الطوارئ، لمراجعة خطتهـا للتأمين الطبي خلال احتفـالات عيـد القيامة المجيـد وشـم النسيـم.

توسيع نطاق الخدمات الطبية

وترأس الاجتماع الدكتور، علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فى إطار توسيع نطاق الخدمات الصحية، وخاصةً الخدمات الطارئة، لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرضى طوال فترة الأعياد، وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

اتخاذ كافة إجراء رفع درجة الاستعداد القصوى

وناقش الاجتماع اتخاذ كافة إجراءات من رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية، تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام، وتشكيل فرق للانتشار السريع وزيادة أعداد النوبتجيات، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم،تفعيل مراكز السموم وتوفير أحدث الأجهزة والمعامل.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

متابعة توافر نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس

ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي، والتأكـد من توافر الطعوم والأمصال ومصادر الطاقة والوقود،وتشكيل غرفة الطوارئ بالفرع لإدارة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ،استخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

كما أكد مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية على التأكيد من استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى في تقديم خدماتها الطبية،وتكثيف المرور على كافة المنشآت الصحية لـ متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.

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