الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طوارئ في الإسماعيلية لمراجعة خطة التأمين الطبي (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية اجتماعًا لغـرفة  الطوارئ، لمراجعة خطتهـا للتأمين الطبي خلال احتفـالات عيـد القيامة المجيـد وشـم النسيـم. 

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بإدارة القصاصين ووحدة الخفيج (صور)

أقباط الإسماعيلية يؤدون قداس عيد القيامة المجيد (صور)

توسيع نطاق الخدمات الطبية 

وترأس الاجتماع الدكتور، علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فى إطار توسيع نطاق الخدمات الصحية، وخاصةً الخدمات الطارئة، لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرضى طوال فترة الأعياد، وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

اتخاذ كافة إجراء رفع درجة الاستعداد القصوى  

وناقش الاجتماع اتخاذ كافة إجراءات من رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية، تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام، وتشكيل فرق للانتشار السريع وزيادة أعداد النوبتجيات، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم،تفعيل مراكز السموم وتوفير أحدث الأجهزة والمعامل. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

متابعة توافر نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس  

ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي، والتأكـد من توافر الطعوم والأمصال ومصادر الطاقة والوقود،وتشكيل غرفة الطوارئ بالفرع لإدارة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ،استخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة  

 

كما أكد مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية على التأكيد من  استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى في تقديم خدماتها الطبية،وتكثيف المرور على كافة المنشآت الصحية لـ متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الرعاية الصحية فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية خطة التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بإدارة القصاصين ووحدة الخفيج (صور)

فريق 100 مليون صحة يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بالإسماعيلية (صور)

مصرع وإصابة 13 عاملا في حادث تصادم بالإسماعيلية

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تتابع استعدادات خطة التأمين الطبى خلال عيد القيامة وشم النسيم (صور)
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

رد جديد من الدماطي على مداخل الأهلي وموارده

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية