السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

أكرم جلال يزور كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكنائس المحافظة.  

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وجاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس. 

 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

زيارة كنيسة الأنبا بيشوى 

واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.   

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

زيارة الكنيسة الكاثوليكية 

تلا ذلك زيارة الكنيسة الكاثوليكية "الفرنساوى" بحي أول الإسماعيلية وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

زيارة الكنيسة الإنجيلية 

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال كلمته للتهنئة أكد "أكرم" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد ولا فرق بين مسلم ومسيحي.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

ووجه التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

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