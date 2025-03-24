الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تهتكت جمجته بسبب حادث، فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفل

فريق أطباء جامعة
فريق أطباء جامعة أسيوط، فيتو

 

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة طفل من موت محقق عقب تعرضه لحادث سير مروع أدى إلى إصابات خطيرة في الرأس نتج عنها تهتك بالفص الأمامي من المخ وتهشم بعظام الجمجمة يأتي ذلك تأكيدا على الدور الريادي لمستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. 
 

جامعة أسيوط تستقبل الطفل في غيبوبة تامة 

 

كانت وحدة الإصابات قد استقبلت طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما، في حالة غيبوبة تامة، نتيجة تعرضه لحادث، ويعاني من تهتك بالفص الأمامي من المخ، وتهشم في عظام الجمجمة، وكدمات دموية بالمخ أدت إلى ارتفاع خطير في ضغط المخ. 

 

إجراء عملية جراحية عاجلة لتقليل ضغط المخ

وعلى الفور تشكل فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط خلاف رئيس القسم، وضم كل من الدكتور علي أحمد عبد العليم مدرس جراحة المخ والأعصاب، والطبيب أحمد زناتي، والطبيب محمد سيد مدرسين مساعدين بالقسم، والطبيب إبراهيم أحمد معيد بالقسم، وقام بإجراء عملية جراحية عاجلة لتقليل ضغط المخ وتوسيع غشاء المخ (Decompressive craniectomy). 

 

إجراء عملية ترقيع عظمى لاستعادة شكل الجمجمة 

وأعقب ذلك إجراء عملية ترقيع عظمي باستخدام أحدث الوسائل التجميلية المعروفة عالميًا، لاستعادة شكل الجمجمة الطبيعي 3D printed cranioplasty. 

 

عاون الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب فريق طبي متميز من قسم جراحة القلب والصدر جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عياد رئيس القسم، وضم كل من الأستاذ الدكتور حسين الخياط أستاذ جراحة القلب والصدر، والطبيب بيشوي علام مدرس مساعد بالقسم، والطبيب مصطفى لؤي معيد بالقسم. 

حيث قام الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بالتغلب على صعوبة وضع الأنبوبة الحنجرية بسبب ضيق شديد في القصبة الهوائية، وذلك عن طريق توسيع الضيق باستخدام منظار الشعب الهوائية الصلب، ليتمكن الفريق الطبي من قسم التخدير والعناية المركزة الذي جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم، وضم كل من الدكتور محمد أنور، والدكتور هيثم محمد مدرسين بالقسم، من التعامل مع الحالة.

واستقرت حالة الطفل بعد ذلك ويسترد وعيه بشكل كامل، ويتم خروجه من المستشفى بحالة جيدة.

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في تغيير كامل لمفصل الفخذ بآخر صناعي

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

وتوجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة والفنيين لافتين الي أن هذه الحالة تعكس مدى كفاءة وقدرة الفرق الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط في  التعامل مع مختلف الحالات الطبية المعقدة والخطيرة، باستخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات الطبية العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط إصابات خطيرة البروتوكول انقاذ حياة طفل جامعة أسيوط جراحة القلب جراحة القلب والصدر حادث مروع حادث سير عظام الجمجمة محافظة اسيوط مستشفيات جامعة أسيوط

مواد متعلقة

محافظة أسيوط تنظم حفل إفطار جماعي بحضور وزيري الخارجية والرياضة (صور)

محافظ أسيوط يتابع إعادة تدوير الرواكد بورش المدرسة الثانوية الزخرفية (صور)

جامعة أسيوط تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة دعمًا للاستدامة البيئية (صور)

محافظ أسيوط يشارك 300 صيدلي وأسرهم حفل إفطار جماعي (صور)

محافظ أسيوط يتسلم شحنة كراسي كهربائية وأدوية لدعم المستشفيات (صور)

جامعة أسيوط تنظم ندوتين حول مخاطر وفوائد الإنترنت والذكاء الاصطناعي (صور)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تحويل قصر ألكسان باشا إلى متحف شامل (فيديو)

فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام ينجح في استئصال ورم سرطاني بالقناة المرارية بالمنظار

الأكثر قراءة

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

أقرب الناس إلى والدي حاربوني في الملاعب، كريم حسن شحاتة يروي تفاصيل مؤثرة

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

بالتزامن مع وقفة العيد، انخفاض درجات الحرارة 6 درجات مئوية

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

الأهلي يضيق الفارق ويسجل هدفه الأول في مرمى طلائع الجيش

منوعات

المزيد

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

هل يجوز إخراج كفارة فقط دون الصيام للمرأة أثناء فترة الحمل في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية