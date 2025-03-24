تهتكت جمجته بسبب حادث، فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفل

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة طفل من موت محقق عقب تعرضه لحادث سير مروع أدى إلى إصابات خطيرة في الرأس نتج عنها تهتك بالفص الأمامي من المخ وتهشم بعظام الجمجمة يأتي ذلك تأكيدا على الدور الريادي لمستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



جامعة أسيوط تستقبل الطفل في غيبوبة تامة

كانت وحدة الإصابات قد استقبلت طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما، في حالة غيبوبة تامة، نتيجة تعرضه لحادث، ويعاني من تهتك بالفص الأمامي من المخ، وتهشم في عظام الجمجمة، وكدمات دموية بالمخ أدت إلى ارتفاع خطير في ضغط المخ.

إجراء عملية جراحية عاجلة لتقليل ضغط المخ

وعلى الفور تشكل فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط خلاف رئيس القسم، وضم كل من الدكتور علي أحمد عبد العليم مدرس جراحة المخ والأعصاب، والطبيب أحمد زناتي، والطبيب محمد سيد مدرسين مساعدين بالقسم، والطبيب إبراهيم أحمد معيد بالقسم، وقام بإجراء عملية جراحية عاجلة لتقليل ضغط المخ وتوسيع غشاء المخ (Decompressive craniectomy).

إجراء عملية ترقيع عظمى لاستعادة شكل الجمجمة

وأعقب ذلك إجراء عملية ترقيع عظمي باستخدام أحدث الوسائل التجميلية المعروفة عالميًا، لاستعادة شكل الجمجمة الطبيعي 3D printed cranioplasty.

عاون الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب فريق طبي متميز من قسم جراحة القلب والصدر جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عياد رئيس القسم، وضم كل من الأستاذ الدكتور حسين الخياط أستاذ جراحة القلب والصدر، والطبيب بيشوي علام مدرس مساعد بالقسم، والطبيب مصطفى لؤي معيد بالقسم.

حيث قام الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بالتغلب على صعوبة وضع الأنبوبة الحنجرية بسبب ضيق شديد في القصبة الهوائية، وذلك عن طريق توسيع الضيق باستخدام منظار الشعب الهوائية الصلب، ليتمكن الفريق الطبي من قسم التخدير والعناية المركزة الذي جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم، وضم كل من الدكتور محمد أنور، والدكتور هيثم محمد مدرسين بالقسم، من التعامل مع الحالة.

واستقرت حالة الطفل بعد ذلك ويسترد وعيه بشكل كامل، ويتم خروجه من المستشفى بحالة جيدة.

وتوجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة والفنيين لافتين الي أن هذه الحالة تعكس مدى كفاءة وقدرة الفرق الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط في التعامل مع مختلف الحالات الطبية المعقدة والخطيرة، باستخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات الطبية العالمية.

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