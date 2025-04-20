محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد (صور)

استقبلت كاتدرائية بورسعيد صباح اليوم الأحد محافظ بورسعيد اللواء ”محب حبشي” ومدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية ولفيف من الشخصيات العامة والأئمة والشيوخ وذلك بحضور كهنة مطرانية بورسعيد وعلى رأسهم مطران محافظة بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط جميعا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

قيادات بورسعيد يهنئون المطران بعيد القيامة المجيد، فيتو

وخصصت المطرانية قاعة أم النور بالكاتدرائية لاستقبال المهنئين، وبدأت الوفود في الوصول منذ الساعة العاشرة والنصف صباحا.

قيادات بورسعيد يهنئون المطران بعيد القيامة المجيد، فيتو

قيادات بورسعيد يهنئون المطران بعيد القيامة المجيد

حيث شارك فى تقديم التهاني لفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية فى المحافظة والمسئولين وعلى رأسهم نواب مجلس الشعب حسن عمار والدكتورة أمل عصفور، والنائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وأمناء الأحزاب السياسية بمحافظة بورسعيد وقيادات الأحزاب، بجانب مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات المختلفة ببورسعيد ورؤساء الأحياء أيضا.

محافظ بورسعيد ومطران بورسعيد، فيتو

وحرص العشرات من مسلمي بورسعيد على التواجد لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، في مشهد يؤكد على تلاحم قطبي الأمة والمحبة التي تسود مصر عامة وبورسعيد خاصة.

قيادات بورسعيد يهنئون المطران بعيد القيامة المجيد، فيتو

مطران بورسعيد يشكر كل المهنئين

ومن جانبه وجه الأنبا تادرس مطران بورسعيد الشكر لكل من حرص على المشاركة في تهنئة المسيحين مؤكدًا بأن ذلك ليس بغريب على شعب بورسعيد، والتي على مر تاريخها تضرب أروع الأمثلة في المحبة والتسامح والمشاركة في الأعياد والأحزان على حد السواء.

قيادات بورسعيد يهنئون المطران بعيد القيامة المجيد، فيتو

محافظ بورسعيد يهنىء جموع الشعب

ومن جانبه وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد التهنئة لجموع أبناء مصر عامة وأهالي محافظة بورسعيد بصفة خاصة.

قيادات بورسعيد يهنئون المطران بعيد القيامة المجيد، فيتو



وقال محافظ بورسعيد " منذ وجودى في محافظة بورسعيد وقد غمرتني بورسعيد بكل الحب والسلام، متمنيٱ أن تنعاد الاعياد دوما بالرخاء على مصرنا الحبيبة وأن نعمل جميعا لصالح تراب الوطن "

وتابع محافظ بورسعيد" مشاركة المسلمين للمسيحيين مراسم الاحتفالات تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد وسنظل نسيج واحد دوما، مؤكدا على أهمية الترابط والإخوة التي تجمع شعب مصر تحت قيادة رئيس الجمهورية لاستكمال التنمية والازدهار والتأكيد على أن مصر عامة وبورسعيد خاصة هى قاطرة للتنمية للعالم أجمع.

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