الأحد 20 أبريل 2025
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مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة العذراء مريم (صور)

مطران بورسعيد يستقبل
مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد، فيتو

صلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم الكائنة بشارع محمد على، وذلك بمشاركة  كهنة كنيسة العذراء مريم والشمامسة وشعب الكنيسة من جميع الأعمار، والذين توافدوا من كل حدب وصوب.

مطران بورسعيد يستقبل المهنئين خلال قداس عيد القيامة المجيد، فيتو 
مطران بورسعيد يستقبل المهنئين خلال قداس عيد القيامة المجيد، فيتو 

تمثيلية القيامة

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة مجموعة من الترانيم والألحان الخاصة بتلك المناسبة، والتى تتميز بالألحان ذات الطابع الفرايحي والمبهج.

وشهد القداس "تمثيلية القيامة"، وهي تعتبر جزء أصيل وهام خلال قداس العيد، حيث يجرى إطفاء كافة أنوار الكنيسة، ويتم غلق هيكل الكنيسة، ثم يتم عمل تمثيلية القيامة، وبعد إنتهاء التمثيلية يتم إضاءة الأضواء وفتح أبواب الكنيسة مرة أخرى.

قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو 
قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو 

و من جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن "تمثيلية القيامة" هي طقس ديني هام يجرى خلال قداس عيد القيامة، وهي محاكاة لقيام السيد المسيح من الموت " حسب معتقدات الديانة المسيحية " حيث يطوف الشمامسة داخل الكنيسة حاملين الرايات والاعلام ثلاث مرات، وسط فرحة المصلين وكل الحضور.

قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو
قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو

الاستنفار الأمني

هذا وعلى جانب آخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو
قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو
قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو
قداس عيد القيامه المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، فيتو

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