الأحد 20 أبريل 2025
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مسابقات معلومات عامة ورسائل صحية وهدايا للأطفال الفائزين

فريق 100 مليون صحة يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بالإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الفريق،
جانب من أعمال الفريق، فيتو

شاركت فرق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" و"التواصل المجتمعي" في التأمين الطبي لاحتفالات قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025 بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية

أقباط الإسماعيلية يؤدون قداس عيد القيامة المجيد (صور)

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تقديم التهنئة للأخوة الأقباط  

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدة روح المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.  

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

مسابقات في المعلومات العامة 

وأجرى فريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتورة جيهان سامي مسابقات للمعلومات العامة للأطفال وتقديم الهدايا والبالونات للفائزين، وتقديم رسائل صحية ومنشورات توعوية صحية. 

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

الإجراءات الطبية لفريق 100 مليون صحة 

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى مشاركة فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية والعناية بصحة المرأة والاعتلال الكلوي. 

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

 إلى جانب فريق التواصل المجتمعي ‎لتقديم التوعية الصحية للمواطنين داخل الكنائس والتي تستمر حتى انتهاء فترة الأعياد، إلى جانب وجود سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، وقد أثنى زائرو الكنيسة على الجهد المبذول من أعضاء الفريق الصحي للتأمين الطبي للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو
جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

 

 

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