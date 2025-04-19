فريق 100 مليون صحة يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بالإسماعيلية (صور)

مسابقات معلومات عامة ورسائل صحية وهدايا للأطفال الفائزين

شاركت فرق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" و"التواصل المجتمعي" في التأمين الطبي لاحتفالات قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025 بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية.

تقديم التهنئة للأخوة الأقباط

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدة روح المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

مسابقات في المعلومات العامة

وأجرى فريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتورة جيهان سامي مسابقات للمعلومات العامة للأطفال وتقديم الهدايا والبالونات للفائزين، وتقديم رسائل صحية ومنشورات توعوية صحية.

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

الإجراءات الطبية لفريق 100 مليون صحة

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى مشاركة فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية والعناية بصحة المرأة والاعتلال الكلوي.

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

إلى جانب فريق التواصل المجتمعي ‎لتقديم التوعية الصحية للمواطنين داخل الكنائس والتي تستمر حتى انتهاء فترة الأعياد، إلى جانب وجود سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، وقد أثنى زائرو الكنيسة على الجهد المبذول من أعضاء الفريق الصحي للتأمين الطبي للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

جانب من مشاركة فريق 100 مليون صحة،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.