الأحد 20 أبريل 2025
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أقباط الأقصر يؤدون قداس عيد القيامة بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا (صور)

احتفالات عيد عيد
احتفالات عيد عيد القيامة المجيد 2025 بالأقصر

شهد دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، احتفالات عيد القيامة المجيد 2025، وذلك داخل كاتدرائية شفيع الدير بالدير ذاته.

صلوات عيد القيامة المجيد 

وشارك في الصلوات والقداس الإلهي جمع من الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، إلى جانب مجمع رهبان الدير، والأخوة طالبو الرهبنة والشمامسة، بالإضافة إلى حضور كثيف من الشعب القبطي المحب للدير، حيث سادت أجواء من البهجة والفرحة بين العائلات والأسر المحتفلة بالمناسبة المباركة.

وتخللت الاحتفالات طقوس مميزة، شملت طواف عدد من الشمامسة داخل أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التي تعلوها صور قيامة السيد المسيح، يتبعهم من الخلف الآباء الكهنة والرهبان وهم يحملون أيقونة السيد المسيح، وسط ألحان التراتيل والتماجيد القبطية الخاصة بعيد القيامة، وسط مشاعر روحية عميقة ورغبة من الحضور في نيل البركة.

وفي هذ الصدد، شددت مديرية أمن الأقصر من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس والأديرة ومناطق تجمع المواطنين، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة، حيث كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط دور العبادة، وفعّلت وحدات التدخل السريع، إلى جانب تكثيف مرور القيادات الأمنية على الخدمات، وتطبيق إجراءات تفتيش السيارات ومنع توقفها بالقرب من الكنائس، في إطار الحرص على توفير الأمان والسلامة للمحتفلين.

 

 

 

 

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