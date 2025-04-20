محلية دشنا: حملة لضبط الأسواق تزامنا مع أعياد القيامة والربيع (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، حملة مكبرة على محلات الفسيخ والرنجة والملوحة لضبط الأسواق بالشارع الدشناوى تزامنا مع قرب حلول عيد القيامة وعيد الربيع.

وفقا لتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وترأس الحملة عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمعاونة سرحان احمد بقسم المتابعة وضمت الحملة مدير ادارة التموين ومدير الرقابة التموينية ومفتش الصحة ومباحث التموين.

محاضر للمخالفين في الحملات التفتيشية بقنا

وأوضح "أنور" أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر متنوعة منها شهادات صحية وعدم إعلان قائمة اسعار وتم تحويل عدد من العينات لتحليلها بمعامل الادارة الصحية للوقوف علي مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واستمرار الجهود والحملات الرقابية لضبط الأسواق والأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

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