تعليم الإسماعيلية تنظم فعاليات توعوية حول القضية السكانية بعدد من المدارس (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود اللجنة التنسيقية للسكان تحت إشراف سكرتير عام المحافظة في ملف تحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

نفذت إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية فعاليات توعوية وتثقيفية وورش عمل تفاعلية بعدد من مدارس مركز ومدينة القنطرة غرب، وهي مدرسة يسرى شعراوى الثانوية بنات وأبوخليفة الصناعية والقنطرة غرب الصناعية وأحمد عرابي الإعدادية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

عقد ندوة تثقيفية

وأشارت شيماء نصر مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن الفعاليات تضمنت ندوات توعوية تثقيفية حول موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وتنمية الوعي حول مخاطر الزواج المبكر والزيادة السكانية وعمالة الأطفال.

عقد ورش عمل متنوعة

كما تضمنت الفعاليات ورش عمل لنشر الرسائل السكانية والتوعية بها من خلال طابور الصباح والإذاعة المدرسية وملصقات للرسائل السكانية بتلك المدارس، موضحة أن الفعاليات استهدفت توعية ٦٥٠ طالبا وطالبة بالإضافة إلى ١٠٠ معلم ومعلمة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

تقديم الدعم الكامل لحل القضايا المجتمعية

وأكد محافظ الإسماعيلية، على دعمه الكامل لحل كافة القضايا المتعلقة بالقضية السكانية ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مُسخرة لهذه القضية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وأشار أن الدولة هدفها الأساسي هو المواطن والارتقاء بجودة حياته بشكل عام من خلال تعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية المثلى؛ من أجل الاستثمار في العامل البشري وتدريبه لتلبية احتياجات سوق العمل الذي يؤدي بدوره للنهضة الاقتصادية.

ضرورة تكثيف جهود المؤسسات

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة؛ لتوعية النشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية غير المنظمة وأضرار الزواج المبكر ونشر الوعي عن طريق الاستعانة بالشباب، بجانب دور الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالقضايا السكانية من خلال الكتب السماوية والرسائل الدينية.

وأوضح أنه من الضروري مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية؛ لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما يحقق نتائج إيجابية.

وثمَّن المحافظ جهود القائمين على ملف القضية السكانية من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.