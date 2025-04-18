الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظات

إقبال أطفال الاسماعيلية على فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل في المساجد (صور)

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو

تواصل مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، تنفيذها للبرنامج التثقيفي بالمساجد، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف.   

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وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على عمل حصر لعمليات الإحلال والتجديد للمساجد (صور)

المستهدف من البرنامج 

ويستهدف البرنامج التثقيفي الذى تنفذه مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية الأطفال من مختلف الأعمار، حيث يتم تعريفهم بصحيح الدين، والسيرة وبعض الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى تدارس القرآن الكريم. 

جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو


وعلى صعيد أخر وجه فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بعمل حصر شامل لجميع الأعمال والعمليات الجارية بالمساجد سواء الإحلال والتجديد أو الصيانة. 

حصر جميع المساجد التي تم إنشاؤها 

وشدد على حصر جميع المساجد.التي يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية وأسماء القائمين عليها وعمل ملف كامل لكل مسجد على حدة، ومتابعة التعديات على المساجد والزوايا.   

جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو

عقد اجتماع مع مسئولى الإدارة الهندسية 

وكان قد عقد فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق اجتماعا مع الإدارة الهندسية بالمديرية والفنيين الهندسيين بالإدارات وذلك بحضور وليد عبدالحميد عبد الكريم المدير المالي والإداري والهندسي بالمديرية.  

 

أبرز محاور الاجتماع 

كما ناقش وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية عدد من الأمور الهامة منها الاهتمام بالمرور الدائم والمتتابع على جميع المساجد خاصة التي يجري بها أعمال إحلال وتجديد أو صيانة لمتابعة الأعمال الجارية وعرض تقرير مصور بما تم من الأعمال أسبوعيا يوضح به نسبة التنفيذ وتاريخ انتهاء الأعمال، ومدى مطابقة التنفيذ للوحات الإنشائية والرسومات المعتمدة. 

جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو

وكذا إعداد تقرير بالمساجد التي تم التصريح لها للعمل بها بالجهود الذاتية وجاري العمل وما تم من أعمال، وتقرير بالمساجد التي تم التصريح لها للعمل بها بالجهود الذاتية ولم يتم العمل بها إلى تاريخه وأسباب عدم التنفيذ.

 

متابعة تنفيذ إزالة التعديات عن المساجد 

كما شهد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية متابعة التعديات على المساجد والزوايا ومتابعة تنفيذ إزالة التعدي وإعداد التقارير اللازمة لذلك.  

جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج التثقيفي، فيتو

وقال وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية أن جميع الأعمال التي تتم فيما يخص المساجد سواء إحلال وتجديد أو صيانة أو يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية في المساجد الحكومية أو الأهلية يتم عمل متابعة ميدانية ومستمرة عليها. 

وأكد أن جميع المساجد بلا استثناء تابعة للمديرية ولا يتم العمل إلا بالرجوع للمديرية لإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك. 

كما شدد على ضرورة عدم استلام المساجد التي يجري بها العمل إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات إضافة لعمل (رامب) في مدخل جميع المساجد لخدمة ذوي الهمم، وأي مسجد يخلو من مدخل خاص بذوي الهمم لا يتم استلامه.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في الاهتمام بالنشء، وضمن الجهود التي تقوم  بها مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية للعمل على نشر الثقافة الإسلامية والعربية والصحيحة بين الأطفال. 

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