ضبط 1.75 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

جهود تموين الإسماعيلية خلال أسبوعين

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 4 حتى 17 أبريل، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملات التموينية بالإسماعيلية

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط 100 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن جبنة وشوكولاتة وعسل وعصائر، ضبط 872 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية مختلفة الأشكال والأنواع، ضبط عبوات شيبسي ومعجنات منتهية الصلاحية، وضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في 1.75 طن دقيق بلدي مدعم، وحيازة بضاعة بدون فواتير.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مجال الرقابة على المخابز

وأشارت مدير تموين الإسماعيلية إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير، 13 محضر نظافة أدوات العجن، 23 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر لوحة، محضر عدم وجود ميزان، محضر عدم وجود ماكينة، ومحضر توقف بدون إذن.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

كما تم تحرير 80 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 71 محضر عدم حمل شهادة صحية، 8 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، 10 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر عدم تنفيذ التعليمات لأحد فروع الجملة، 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، 4 محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية، محضر عمل أوكازيون بدون تصريح 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وفي مجال المستودعات، محضر مخالفة سير جدول توزيع أسطوانات البوتاجاز، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.



جانب من الحملات،فيتو

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