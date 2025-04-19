أقباط الإسماعيلية يؤدون قداس عيد القيامة المجيد (صور)

شهدت مطرانية الأقباط الأرثوذوكس، "كنيسة الأنبا بيشوي"، في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، صلوات قداس عيد القيامة وذلك في حضور الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها، وعدد من قساوة الكنيسة والشمامسة وشعب الكنيسة، بالإضافة إلى حضور النائبة آمال رزق الله عضو البرلمان وشعب الكنيسة.

أمن الإسماعيلية يفرض تعزيزات أمنية حول الكنائس

وشهدت كنائس الإسماعيلية اليوم تعزيزات أمنية مشددة، حيث فرضت قوات أمن الإسماعيلية أطواقا وكردونات أمنية مشددة حول الكنائس، ومحيطها، بالإضافة إلى تفعيل الدوريات والأقوال الأمنية بشوارع مدينة الإسماعيلية وضواحيها.

جانب من القداس،فيتو

جانب من القداس،فيتو

ويحتفل اقباط مصر اليوم بعيد القيامة المجيد حيث تزينت الكنائس ودقت الإجراس احتفالا بالعيد.



تزينت اليوم كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.



جانب من القداس،فيتو

جانب من القداس،فيتو

وبدأت صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات، وقد وفرت الكنيسة البث المباشر، ليذاع قداس العيد على قناة الصفحة الرسمية للكنيسة الأسقفية بمصر، بالإضافة إلى توفير ترجمة لغة الإشارة للصم وضعاف السمع بالقداس.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث يخضع هذا الإقليم تحت رئاسة المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

جانب من القداس،فيتو

جانب من القداس،فيتو

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815م، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839م، عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.

أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.

أنطلق موكب المطران الدكتور سامي فوزي بالدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.



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