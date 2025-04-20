أحمد الجيوشي: نستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة بحلول 2030

كشف الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن وزارة التعليم العالي تستهدف وجود جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية بحلول عام 2030، بواقع 27 جامعة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، من بينها جامعات تكنولوجية منبثقة عن جامعات حكومية.

وأوضح الجيوشي في تصريحات خاصة لـ فيتو أن عدد الجامعات التكنولوجية في مصر الآن 14 جامعة منهم 12 جامعة حكومية وجامعتين خاصتين، مشيرا إلى أنه هناك مشروعات مقدمة لإنشاء جامعات تكنولوجية أخرى لكن لم يصدر قرار بشأنها بعد فيما يتعلق بتقييم أوراقها.

5 جامعات تكنولوجية جديدة تنتظر قرار بدء الدراسة في العام القادم

وأكد الجيوشي أنه سيكون لدينا جامعات تكنولوجية منبثقة عن جامعات حكومية، وأن هناك 5 جامعات في مرحلة التقييم الآن هي، منها جامعات بنها التكنولوجية، والمنوفية التكنولوجية، والسويس التكنولوجية، وسوهاج التكنولوجية.

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يتم البت في أمر الجامعات الخمس خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، آملًا أن تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025 /2026.

وأشار الجيوشى إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تعمل على التوسع الأفقي للجامعات التكنولوجية في محافظات مصر، موضحا أن تلك الجامعات موجودة في 10 محافظات مصرية الآن ومن المستهدف أن نصل إلى جامعة تكنولوجية لكل محافظة مصرية بحلول عام 2030.

برامج دراسية وكليات جديدة بالجامعات التكنولوجية

وأكمل الجيوشي حديثه لـ فيتو قائلًا، إن الوزارة تعمل أيضا على التوسع رأسيا بزيادة أعداد الكليات في الجامعات التكنولوجية القائمة بالفعل، لافتا إلى أنه سيتم إضافة من 2 إلى 3 كليات لكل جامعة خلال الخمس سنوات القادمة بكل ما تحتاجه من برامج دراسية وتجهيزات وبنية تحتية ومعامل وورش.

وكشف عن الموافقة على إضافة 10 برامج دراسية جديدة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الصحية والتطبيقية، ستضاف للبرامج الموجودة حاليا وعددها 51 برنامج في الـ 12 جامعة اعتبارا من العام الدراسي القادم.

زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية

وقال الجيوشي إنه وفقا للخطة المستهدفة سيكون لدينا 27 جامعة تكنولوجية حكومية، ونستهدف أن يصل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية إلى 300 ألف طالب، بواقع 10 آلاف طالب في كل جامعة، وأن يكون في كل جامعة تكنولوجية 5 كليات على الأقل بحلول 2030، مشيرا إلى أن عدد الطلاب في الجامعات التكنولوجية الآن 30 ألف طالب.



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