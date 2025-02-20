الخميس 20 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والنيابة العامة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنيابة العامة، وذلك في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوى المعرفي والخدمات التعليمية والتدريبية لبنك المعرفة المصري، على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.

وقع بروتوكول التعاون الأستاذ الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُمثلًا لبنك المعرفة المصري، والسيد المستشار/ محمد شوقي، النائب العام.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي لبنك المعرفة المصري، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل والتدريب، والتطوير، والوصول للمحتوي.

وأضاف: أن بروتوكول التعاون يستهدف أيضًا تبادل الخبرات التي يتم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر والارتقاء بمستوى البحث العلمي.
 

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إستراتيجية النيابة العامة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد الحمصاني النيابة العامة بنك المعرفة المصري

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