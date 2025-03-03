الإثنين 03 مارس 2025
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جامعة القناة تعلن جدول الدورات التدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فيتو

أعلن مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس عن تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية بمقر مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال شهر مارس 2025، والتي تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.  

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وتهدف هذه الدورات التي تقسمها جامعة قناة السويس إلى تعزيز مهارات الكوادر الأكاديمية في مجالات تحليل البيانات، إدارة المراجع العلمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الابتكار وتطوير العملية التعليمية والبحثية. 

مواعيد إقامة الدورات 

وتُعقد جميع الدورات الحضورية في مقر المركز بجامعة قناة السويس يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، وتنطلق الدورات يومي 5 و6 مارس بدورة "Data analysis using Microsoft Excel"، تليها في 9 و10 مارس دورة "Endnote".  

كما يُعقد يومي 12 و13 مارس برنامج "Plagiarism checker and avoidance"، ويُعاد تقديم دورة "Data analysis using Microsoft Excel" يومي 16 و17 مارس.  

وتستمر الدورات يومي 19 و20 مارس مع دورة "Endnote"، يليها يومي 23 و24 مارس برنامج "AI Tools"، وتُختتم الدورات الحضورية يومي 26 و27 مارس ببرنامج "Plagiarism checker and avoidance". 

تنظيم دورات يومية عبر الإنترنت 

ويُنظم المركز دورات تدريبية عبر الإنترنت مخصصة للمعارين غير المتواجدين على رأس العمل أو المشاركين من جامعات أخرى، وتُعقد جميعها في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً.  

وتشمل هذه الدورات برنامج "Endnote" يومي 22 و23 مارس، وبرنامج "Plagiarism checker and avoidance" يومي 30 و31 مارس.

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مركز تنمية الموارد البشرية مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس أعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة الحاسب الالي المعلومات

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