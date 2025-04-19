استعدادًا لأعياد الربيع، تكثيف أعمال النظافة العامة بفايد في الإسماعيلية (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بمتابعة أعمال النظافة العامة بنطاق المركز والقرى التابعة له.

رفع أطنان من القمامة والمخلفات

حيث تم رفع ما يقرب من 65 طنا من القمامة والمخلفات من نطاق شارع السوق، خلف مركز شباب فايد، طريق الترعة، بالإضافة لرفع المخلفات من نطاق قرى كسفريت، فنارة، أبوسلطان، الهويس، وسرابيوم، كما تم كنس ورفع المخلفات والرمال والأتربة من نطاق الطريق الصحراوي.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

متابعة رى الأشجار المثمرة

كما قامت الفرق التابعة لتحسين البيئة بمتابعة ري الأشجار المثمرة التي تم زراعتها بالمدينة.

زراعة أعمدة للإنارة العامة

وكما قام قطاع صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة، بزراعة 9 أعمدة إنارة عامة، بداية من مدخل المدينة وطريق الشارع الجديد، بالإضافة إلى صيانة الكشافات بعدة مناطق مختلفة.

وتسعد محافظة الإسماعيلية، لاستقبال زوارها وضيوفها خلال عطلة شم النسيم واعياد الربيع، وذلك من خلال استكمال أعمال صيانة المسطحات الخضراء والميادين والشواطئ.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

اجتماع للجنة المرور على الشواطئ

وعقدت للجنة المرور على الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا لمراجعة الإجراءات الوقائية وتوحيد معايير الأمن والسلامة بالشواطئ العامة والخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والذي أصدر قرار بتشكيل لجنة ممثلة من جميع الجهات المعنية.

وترأس الاجتماع العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، وممثلي الشبكة الوطنية للطوارئ وإدارة المتابعة؛



المرور على الشواطئ ومراجعة إجراءات السلامة العامة استعدادًا لموسم صيف آمن.

وهدف الاجتماع إلى وضع خطة متكاملة بالتعاون مع إحدى شركات الغوص والإنقاذ المتخصصة، تشمل تحديد مناطق السباحة الآمنة، وتوفير فرق إنقاذ مدربة، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، مع التأكيد على تعزيز المراقبة الدائمة عبر تكثيف جولات الرقابة خلال الموسم الصيفي.

التنسيق الفعال بين كافة الجهات

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق الفعَّال بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية، من خلال تواجد فرق الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة، وتدريب الكوادر على التعامل مع الحالات الطارئة.

إصدار اشتراطات جديدة

وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة ومقرر اللجنة، أن اللجنة بصدد إصدار اشتراطات سلامة موحدة سيتم تعميمها على جميع الشواطئ بالمحافظة قريبًا.

يأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لبدء الموسم السياحي، في إطار خطة المحافظة لتعزيز الأمان للزوار والمواطنين، والحد من المخاطر عبر إجراءات استباقية تُواكب التوجيهات الرئاسية بتحقيق أعلى معايير الحماية.



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