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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

يستقبل ريال مدريد اليوم الأحد، نظيره أتلتيك بلباو على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو


تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو


تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو عبر قناة beIN sports HD1.


ويسعى ريال مدريد للفوز أمام  أتلتيك بلباو في محاولة ملاحقة برشلونة المتصدر الذي وسع فارق النقاط بعد فوزه المثير أمام سيلتا فيجو 4-3، ويملك برشلونة الآن 73 نقطة في صدارة الترتيب، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بـ 66 نقطة.

فيما يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى هو الآخر للفوز للبقاء في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.


ويأتي ريال مدريد من هزيمة أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا حيث ودع المسابقة من الدور ربع النهائي.

 

وأعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيك بلباو، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

 

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن صفوف الفريق الملكي خلال مواجهة أتلتيك بلباو بسبب الإصابة، التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

 

 

 

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