ريال مدريد يستعيد نجميه قبل صدام برشلونة

قال برنامج El Partidazo de Cope الإسباني، إن الحارس الأوكراني لونين بدأ التدرب مع المجموعة وأصبح جاهزًا لمواجهات ريال مدريد المقبلة بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف البرنامج الإسباني، أنه من المتوقع أن يتمكن ميندي مدافع فريق ريال مدريد من اللحاق بنهائي كأس ملك إسبانيا ضد نظيره فريق برشلونة.

وكان لونين قد غاب عن مواجهتي ريال مدريد ضد أرسنال ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته في عضلة باطن القدم والتي تعرض لها ضد ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد ضد برشلونة يوم السبت 26 أبريل الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يغيب النجم الفرنسي عن مواجهة أتلتيك بلباو المقبلة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب الإيقاف والإصابة.

لعب كيليان مبابي 29 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم حتى الآن مع فريقه ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا وصناعة 3 آخرين.

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