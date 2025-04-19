موقف مبابي، قائمة ريال مدريد لمباراة بلباو في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيك بلباو، غدا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن صفوف الفريق الملكي خلال مواجهة أتلتيك بلباو بسبب الإصابة، التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

أنشيلوتي يكشف حقيقة خلافاته مع إدارة ريال مدريد

فيما كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة أزمته مع إدارة النادي الملكي، عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي سبق مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي: "تحدثت مع اللاعبين وإدارة ريال مدريد، والجميع على قلب رجل واحد، لأننا شعرنا بالألم للخروج من البطولة التي حققنا فيها أنجح إنجازاتنا، لكن لا يمكن الفوز دائمًا، لا يوجد أي خلاف داخل النادي، ومن يروج لهذا فهو يضلل الناس".

وأكد المدرب الإيطالي: "المرحلة المقبلة لا تزال تحمل تحديات كبرى، خاصة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، بالإضافة إلى مشاركة الفريق في أول نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد، لذلك علينا تحليل كل شيء بعد نهاية الموسم، لا قبله".

وردًا على الانتقادات التي طالت النادي عقب الإقصاء: "فاز ريال مدريد بما يقارب 30 لقبًا خلال 11 عامًا، في هذا العالم، كل شيء يتم التشكيك فيه، حتى لو كنت الأكثر تتويجًا".

وبخصوص أداء اللاعبين أمام آرسنال، قال أنشيلوتي: "لا ألوم أحدًا، بل أشكرهم على كل ما قدموه، ما نزال متحدين، وما زال لدي الكثير من الامتنان لهذا الفريق".

كما أشاد أنشيلوتي بالفريق الباسكي بعد وصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي، وقال: "المباراة ستكون صعبة للغاية ولكن لدينا رغبة في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني".

وعن الانتقادات الموجهة للتخطيط الرياضي هذا الموسم، واتهامه بعدم الضغط لتدعيم الصفوف بشكل أفضل، رد أنشيلوتي: "لا أشعر بأي ندم، وعلاقتي مع الإدارة ممتازة، كل القرارات نتخذها معًا، ولا يوجد بيننا أي خلاف كما يُشاع".

كما رفض أنشيلوتي حصر أهمية الموسم في دوري أبطال أوروبا فقط، وأكد: "بالطبع هي البطولة الأهم، لكن ليس صحيحًا أن باقي البطولات لا تهم، نحن نقاتل على كل الجبهات".

واعترف الإيطالي في ختام مؤتمره: "الفريق بحاجة لتحسين الأداء الدفاعي بعد استقبال عدد كبير من الأهداف مؤخرًا، أولويتنا هي استعادة صلابتنا الدفاعية في المباريات المقبلة".

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