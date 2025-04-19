فلوس وصحة، كارثة جديدة تهز عرش كيليان مبابي

الدوري الفرنسي، تعرض فريق كان للهبوط من دوري الدرجة الثانية الفرنسي رسميًّا، أمس الجمعة، بعد تعرضه لخسارة جديدة.

وسقط فريق كان في عقر داره بثلاثية نظيفة أمام مارتيج، ليهبط رسميًّا للدرجة الأدنى.



الخسارة أبقت كان في المركز الأخير برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق 10 نقاط عن أقرب مراكز النجاة، قبل 3 جولات على نهاية الموسم.



وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن هذا الهبوط يمثل كارثة بالنسبة للنادي الذي اعتاد اللعب في أعلى درجتين على مدار أكثر من 40 عامًا، وبالتحديد منذ موسم 1983-1984.

ويأتي هذا الهبوط التاريخي ليمثل ضربة جديدة للفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، الذي يملك أكبر حصة في النادي منذ يوليو الماضي.

يأتي ذلك بعدما عاش مبابي أسبوعًا صعبًا، تمثل في إقصاء الريال من دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن خروجه مصابًا أمام آرسنال واحتمالية غيابه عن مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

فيما أكد برنامج El Partidazo de Cope الإسباني، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يعاني من التواء في كاحله الأيمن تعرض له في مواجهة ريال مدريد أمام أرسنال بالمباراة الماضية في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف البرنامج الإسباني، أنه من المتوقع أن يكون اللاعب الفرنسي جاهزًا للمشاركة مع فريقه ريال مدريد في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ضد نظيره برشلونة خلال 8 أيام.

ويلتقي ريال مدريد ضد برشلونة اليوم السبت 26 أبريل الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

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