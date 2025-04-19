برشلونة يخطف فوزا مثيرا من سيلتا فيجو بنتيجة 3/4 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 للبرسا، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة، فيران توريس وداني أولمو ورافينيا هدفين منهم هدف في الدقيقة 90+8 من ضربة جزاء، بينما أحرز بورخا إيجليسياس هاتريك لفريقه سيلتا فيجو

ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا

وسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل زيادة الضغط على ريال مدريد، حيث رفع بذلك الفارق إلى 7 نقاط في الصدارة.

يأتي ذلك قبل الموقعة القوية للفريق الملكي، غدا الأحد، أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياجو برنابيو بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بـ66 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع بـ43 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو

ودفع فليك بثلاثي هجومي، مكون من: فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، بينما يتواجد لامين يامال على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل برشلونة كاملا، كالآتي:

تشيزني - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - فرينكي دي يونج - بيدري - فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - رافينيا.

تشكيل سيلتا فيجو أمام برشلونة

وعلى الجانب الآخر، ضم تشكيل سيلتا فيجو، كالآتي:

جوايتا - ماركوس ألونسو - سيرجيو كارييرا - لاجو - خافيير رودريجيز - بيلتران - إلياكس كوروما - إيكر لوسادو - ويليوت سويدبرج - بورخا إيجليسياس - بابلو دوران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.