ريال مدريد يستضيف أتلتيك بيلباو في مهمة تصحيح المسار

الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام بيلباو لتصحيح مساره بعد السقوط أمام أرسنال وتوديع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، وكذلك من أجل اللحاق ببرشلونة المتصدر لترتيب الليجا بفارق 7 نقاط.

ويحتل الميرنجي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وذلك بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة، وخسر في 5 مناسبات، وتعادل خلال 6 مواجهات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ومن المقرر تنطلق صافرة مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،.

والتقى ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو 237 مرة تاريخيًا، ويمتلك الريال الأفضلية في سجل المواجهات، بعد أن حقق الفوز في 119 مباراة، مقابل 73 انتصار لنادي أتلتيك بلباو، فيما حسم التعادل 45 مناسبة.

وأعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن صفوف الفريق الملكي خلال مواجهة أتلتيك بلباو بسبب الإصابة، التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

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