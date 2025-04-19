أخبار الاقتصاد اليوم: سعر أرخص خاتم ألماس في مصر.. انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق.. والبورصة والبنوك إجازة فى عطلة شم النسيم وعيد القيامة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قررت إدار البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد والاثنين 20 - 21 إبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، علي أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025.

تقدم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا برئاسة كمال الدين طاهر حسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.

تستعرض “فيتو” أسعار الألماس اليوم السبت 19 أبريل 2025، حيث تتعدد أسعار الخواتم والمنتجات من الألماس والتى تتفاوت أسعارها فى السوق، لنجد أن هناك خواتم من الألماس بأسعار تبدأ من 5000 جنيه، وحتى أسعار تتجاوز الــ 100 ألف جنيه.

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 19 أبريل 2025.

كشف الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، مفاجأة بشأن إجمالي صادرات مصر من المشغولات اليدوية.

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

قال ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن إعلان الدولة عن إقامة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم يمثل نقلة نوعية تعيد الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة مع ما تملكه الدولة من رصيد تاريخي في استغلال القطن المصري طويل التيلة، الذي يعد من أنقى أنواع الأقطان على مستوى العالم.

كشفت إدارة شركة بـ "لبن" أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة.

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