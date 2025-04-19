السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم: سعر أرخص خاتم ألماس في مصر.. انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق.. والبورصة والبنوك إجازة فى عطلة شم النسيم وعيد القيامة

محلات بلبن
محلات بلبن

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

 

البورصة تعلن يومي 20 و21 أبريل عطلة رسمية احتفالًا بعيد القيامة وشم النسيم

 

قررت إدار البورصة المصرية  أن يكون يوم الأحد والاثنين 20 - 21 إبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، علي أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025.

وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بـ عيد القيامة المجيد

 

تقدم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وزارة التخطيط تستقبل وفدا من مجلس وزراء جمهورية الصومال لبحث التعاون المشترك

 

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا برئاسة كمال الدين طاهر حسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.

أرخص خاتم ألماس في مصر، سعره يبدأ من 5000 جنيه

 

تستعرض “فيتو” أسعار الألماس اليوم السبت 19 أبريل 2025، حيث تتعدد أسعار الخواتم والمنتجات من الألماس والتى تتفاوت أسعارها فى السوق، لنجد أن هناك خواتم من الألماس بأسعار تبدأ من 5000 جنيه، وحتى أسعار تتجاوز الــ 100 ألف جنيه. 

 

أسعار الذهب اليوم السبت 19-4-2025 في عمان

 

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 19 أبريل 2025.

خبير اقتصادي يكشف حجم صادرات مصر من المشغولات اليدوية

 

كشف الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، مفاجأة بشأن إجمالي صادرات مصر من المشغولات اليدوية.

طن اليوريا العادي يتراجع 3356 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم السبت في الأسواق

 

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

الغرف التجارية: المدن النسيجية في المنيا والفيوم نقطة تحول لصناعة الغزل والنسيج

 

قال ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن إعلان الدولة عن إقامة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم يمثل نقلة نوعية تعيد الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة مع ما تملكه الدولة من رصيد تاريخي في استغلال القطن المصري طويل التيلة، الذي يعد من أنقى أنواع الأقطان على مستوى العالم.

اجتماع عاجل لحل أزمة محلات بلبن

 

 كشفت إدارة شركة بـ "لبن" أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الاقتصاد اليوم البابا تواضروس الثاني التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول التخطيط والتنمية الاقتصادية العمل بالبورصة المصرية
ads

الأكثر قراءة

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

بيان عاجل من الصحة بشأن سلسلة محلات بلبن

وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط جميع فروع محلات الأغذية المغلقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بالحفاظ على أسرار الأسرة

ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

سعد الهلالي: لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن مساواة الرجل والمرأة في الميراث (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية