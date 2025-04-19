أرخص خاتم ألماس في مصر، سعره يبدأ من 5000 جنيه

الألماس، تستعرض “فيتو” أسعار الألماس اليوم السبت 19 أبريل 2025، حيث تتعدد أسعار الخواتم والمنتجات من الألماس والتى تتفاوت أسعارها فى السوق، لنجد أن هناك خواتم من الألماس بأسعار تبدأ من 5000 جنيه، وحتى أسعار تتجاوز الــ 100 ألف جنيه.

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الألماس - فيتو

الألماس واحدة من أهم الصناعات العالمية

تعد تجارة الماس واحدة من أهم الصناعات العالمية التي تتميز بالقيمة العالية والتأثير الاقتصادي الكبير، ويُستخدم الماس في صناعة المجوهرات الفاخرة والأدوات الصناعية، مما يجعله مادة ذات طلب واسع النطاق، كما تتسم هذه التجارة بالتحكم الكبير من قبل أسواق عالمية كبرى مثل بورصة الماس في بلجيكا، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعاره.

كما أن المستهلك يعرف جيدا كيف يشتري الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير اسرار صناعة الألماس، وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره.

كيف يقاس الألماس؟

الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، وإنما يقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قراريط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

كما أن عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به.

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خاتم ألماس من dr.DIAMOND

السعر: 5140 جنيها فى السوق

الوزن: 0.05 قيراط

الألماس - فيتو

ماذا تعرف عن الألماس ؟

الألماس عبارة عن مركبات كربونية تكونت بشكل بلوري كريستالي عبر آلاف السنين نتيجة تعرضها لعوامل الضغط والحرارة لفترات طويلة تصل إلى ملايين السنين في باطن الأرض، ومن صفاته التي تميزه الصلابة والقسوة وتشتيت الضوء، وبسبب تلك الخاصة الفريدة يستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات التي ترتديها النساء.

ويعرف الألماس بقسوته وصلابته الفائقة، بل يعتبر من أقسى المواد الموجودة على سطح الكرة الأرضية، ولذلك فإن كلمة Diamond مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "أداماس" وتعني الصلابة والقسوة، وكانت كلمة ماس عند الإغريق تعني الأمان، ولأجل ذلك راجت قديما بعض الأساطير التي تضفي مسحة "سحرية" خارقة على الألماس وتجعله قادرا على قهر الأعداء ومواجهة الخصوم.

وكان استخراج الألماس يتم في الماضي بطرق سهلة وبسيطة عبر التنقيب في مخلفات البراكين المتكونة على سطح الأرض أو القريبة منها دون الحاجة إلى الحفر في أعماق التربة، ولكن تلك الطرق البدائية لا تتيح الحصول على الألماس بكميات كبيرة تصلح للمبادلات التجارية، ولذلك تطورت عمليات الاستخراج عبر وسائل الحفر في أعماق الأرض.

الألماس - فيتو

كل ما تريد معرفته عن وزن القيراط

الوزن بالقيراط هو وحدة قياس وزن الماس، وأحد العوامل الرئيسية في تحديد قيمته. والقيراط الواحد يعادل 0.2 جرام، أو وزن مشبك ورق، ومع ذلك، فإن وزن القيراط ليس مؤشرا على حجم الماس.

الشكل: حتى لو كان وزنهما بنفس القيراط، يمكن أن تظهر أشكال الماس المختلفة أكبر أو أصغر. سوف تظهر الماسة المستديرة أكبر من الماسة المقطوعة على شكل أميرة والتي لها نفس وزن القيراط.

القطع: بالإضافة إلى وزن القيراط، يمكن لقطع الألماس أن يؤثر أيضًا على حجمه الظاهري. فالألماسة ذات القطع الجيد تعكس الضوء بشكل أكثر فعالية، مما يجعلها تبدو أكبر وأكثر بريقًا.

المظهر: بالإضافة إلى وزن القيراط، يمكن أن تؤثر اللون، النقاء، وإعداد الألماس على مدى ظهوره كبيرًا أو صغيرًا.

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