السبت 19 أبريل 2025
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف حجم صادرات مصر من المشغولات اليدوية

المشغولات اليدوية،
المشغولات اليدوية، فيتو

المشغولات اليدوية، كشف الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، مفاجأة بشأن إجمالي صادرات مصر من المشغولات اليدوية.

إن المشروعات اليدوية تعتبر جزءا من الاقتصاد الذي يُنمي العجلة الاقتصادية للاقتصاد القومي، فهو اقتصاد مبسط يعتمد على اليد والمواد الأولية ويعمل فيه الشباب أو كبار السن أو المرأة المعيلة.

وأضاف "الشوربجي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن المشروعات اليدوية يُمكن أن تنتشر ببساطة.

 

إجمالي صادرات المشغولات اليدوية

وأكد: أن قيمة صادرات مصر من المشغولات اليدوية أو المشروعات اليدوية بلغت 250 مليون دولار، والبيع الداخلي وصل من 5 إلى 8 مليارات جنيه مصري.

 

دعم الاقتصاد القومي

وأضاف: التوسع في مشروعات المشغولات اليدوية من شأنه دعم الاقتصاد القومي، لا سيما وأنها لا تحتاج خامات باهظة الثمن.

ولفت إلى أن مشروعات المشغولات اليدوية سهلة التعلم والدخول فيها وانخفاض المخاطر فيها بسبب انخفاض رأس المال، وينطبق عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع مهم وأساسي يُساهم في تنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة.

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