وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بـ عيد القيامة المجيد

تقدم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

التقدم والازدهار فى الجمهورية الجديدة

كما توجه المهندس محمد شيمي بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة.

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