السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة: نستعد لإبرام صفقات مع الكويت وقطر

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو


قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"مجمل الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفترة السابقة كانت تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار، وهذا ما أدى الي توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والتصدير للخارج".

 

زيادة الصادرات الصناعية المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"استطعنا التصدير للعديد من الدول منتجات صناعية محلية الصنع".

 

وتابع متحدث الحكومة: إن هناك أسواقا بدأت تفتح أبوابها للصادرات المصرية سواء في أوروبا أو أمريكا.

 

صفقات مع الكويت وقطر


ولفت إلي أنه يتم بحث العديد من المجالات التي سيتم التعاون فيها مع قطر والكويت الفترة المقبلة بعد صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن هناك لجانا مشكلة لإبرام صفقات مع الكويت وقطر وبعد الانتهاء من الاتفاق على مجالات محددة سيتم الإعلان عنها.

 

فرص واعدة لقطر والكويت للاستثمار في مصر

وأكد أن هناك فرصا واعدة يعرضها الجانب المصري على الكويت وقطر ومع إبرام الاتفاقيات سيتم الإعلان عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صفقة رأس الحكمة الكويت قطر الحكومة مجلس الوزراء الصادرات

مواد متعلقة

مدبولي يتفقد مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة ويجري حوارا مع أحد العاملين

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024 (إنفوجراف)

كلمة السر في أسعار الفائدة، مدبولي يوجه رسالة لمجلس النواب

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الأبرز، نشاط الرئيس السيسي في الكويت (صور)
ads

الأكثر قراءة

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة: نستعد لإبرام صفقات مع الكويت وقطر

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

"محدش يقول مبروك"، تعليق مثير من عضو مجلس الأهلي بعد التعادل مع صن داونز

الفار يلغي هدفا لـ الأحمر، تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد مرور 75 دقيقة

إعلام حوثي: الجيش الأمريكي يستهدف مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تزامنا مع عودة العمل به، ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في التشهد .. اعرف رد العلماء

هل عمل كل إنسان متوقف على طبيعته؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية