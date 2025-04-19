بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة: نستعد لإبرام صفقات مع الكويت وقطر



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"مجمل الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفترة السابقة كانت تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار، وهذا ما أدى الي توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والتصدير للخارج".

زيادة الصادرات الصناعية المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"استطعنا التصدير للعديد من الدول منتجات صناعية محلية الصنع".

وتابع متحدث الحكومة: إن هناك أسواقا بدأت تفتح أبوابها للصادرات المصرية سواء في أوروبا أو أمريكا.

صفقات مع الكويت وقطر



ولفت إلي أنه يتم بحث العديد من المجالات التي سيتم التعاون فيها مع قطر والكويت الفترة المقبلة بعد صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن هناك لجانا مشكلة لإبرام صفقات مع الكويت وقطر وبعد الانتهاء من الاتفاق على مجالات محددة سيتم الإعلان عنها.

فرص واعدة لقطر والكويت للاستثمار في مصر

وأكد أن هناك فرصا واعدة يعرضها الجانب المصري على الكويت وقطر ومع إبرام الاتفاقيات سيتم الإعلان عنه.

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