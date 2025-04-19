السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تطلق قطارًا مخصوصًا في شم النسيم

السكة الحديد
السكة الحديد
ads

 أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن اعتماد تشغيل قطار مخصوص لشم النسيم، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 

 

تفاصيل قطار شم النسيم  

 وأعلنت الهيئة عن انطلاق قطار مخصوص شم النسيم (قطار النزهة)، وذلك صباح يوم الإثنين الموافق ٢١ / ٤ /٢٠٢٥ على أن يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة ٤٠: ٦ ويصل محطة الإسكندرية الساعة ٤٠: ٩ على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة ٠٥: ١٨ ويصل محطة القاهرة الساعة ٥٠: ٢٠  طبقًا للجدول المرفق. 

وأضاف رئيس الهيئة أن القطار يتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة وسعر تذكرة السفر ٧٠ جنيها لرحلة الذهاب، و١٠٠ جنيه لرحلتي الذهاب والعودة، وأنه غير مسموح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر فى رحلتى الذهاب والعودة لافتًا أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، ومن يتواجد بالقطار بدون التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيتم تحصيل  أجرة السفر كاملة منه علاوة على الغرامة المقررة.

 ونبه رئيس الهيئة على نظار ومعاونى المحطات وخدمة العملاء بالإعلان عن موعد قيام القطار فى رحلتى الذهاب والعودة من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضحت الهيئة أن هذا القطار يتم إطلاقه سنويًا لمشاركة جمهور الركاب فى الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها فى إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الاحتفالات بأعياد شم النسيم الاحتفالات اعياد شم النسيم

مواد متعلقة

تداول 40 ألف طن بضائع و780 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر توقع عقدا لبناء قاطرتين بحريتين جديدتين

بسبب المصايف، إجراء جديد من السكك الحديدية على خط الإسكندرية

وزير النقل يتابع تدشين خدمة جديدة على خطى السادات وإيتاي البارود

اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خط إيتاي البارود - السادات

تشكيل لجنة لبدء خطوات جديدة تخص الأتوبيس الترددي

السكك الحديدية تخطر هندسة التشغيل بتعديلات جديدة غدا

السكك الحديدية تكشف حقيقة حريق أحد القطارات

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول في شباك صن داونز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من يكسر التعادل بين الأهلي وصن داونز؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية