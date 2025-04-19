وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن كل الحدائق الموجودة على مستوى المحافظات بالكامل مستعدة لاستقبال المواطنين في أعياد شم النسيم.

متى يتم افتتاح حديقة حيوان الجيزة؟

وأكد: أنه سيتم افتتاح حديقة حيوان الجيزة قبل نهاية العام الجاري، ولكن هناك حدائق حيوان في المحافظات مفتوحة وجاهزة لاستقبال المواطنين في الأعياد وشم النسيم.

افتتاح المتحف الزراعي وفرصة شم النسيم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "المتحف الزراعي تم إعادة افتتاحه بعد التطوير وهو فرصة مثالية للمواطنين للتنزه به، لا سيما داخل معرض الزهور".

جاهزية حدائق الحيوان بالمحافظات

وتابع: "يوجد 6 حدائق حيوان في المحافظات يمكن للمواطنين التنزه فيها خلال عيد شم النسيم، ولكن حديقة حيوان الجيزة غير مفتوحة في شم النسيم لأنها لا تزال تحت التطوير".

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