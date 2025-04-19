متحدث "الوزراء": نستهدف خفض الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض إلى هذه النسبة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة بشأن خفض الدين العام، ولا سيما الدين الخارجي.



إجراءات البنك المركزي لخفض الدين

وقال “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: الدولة مهتمة بخفض الخارجي، وهناك إجراءات يعلن عنها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.

حوكمة الاقتراض والدين

وأضاف: لدينا نوع من الحوكمة في إدارة عملية الاقتراض والدين، ونشهد تقدم إيجابي في معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة، ونسعى لخفض الدين الخارجي عن معدلاته الحالية.

مستهدف خفض الدين

وأكد متحدث الحكومة: نحاول الوصول إلى خفض الدين إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي.

تصريحات وزير المالية بشأن الديون

في وقت سابق، قال أحمد كوجك، وزير المالية، إنه على الرغم من إعداد موازنة عام 2023 /2024، قبل حركة تحريك سعر الصرف وزيادة الفائدة وغيرها من الإجراءات والتحركات العالمية، إلا أننا حققنا فائض أولى بتلك الموازنة مثلما تم استهدافه فى الموازنة التى تم إعدادها رغم تلك التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة عام 2023 /2024.

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