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انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك "نسور الحضارة 2025" (صور)

التدريب الجوى المصرى
التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك، فيتو
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انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك “نسور الحضارة-2025” بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

 

طلعات جوية مشتركة

 

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلًا عن تنفيذ طلعات جوية مشتركة، والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والصينية.

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المصري الصيني المصرية والصينية القوات المسلحة جمهورية مصر العربية تبادل الخبرات
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