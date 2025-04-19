وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني توفير وظائف جديدة للمصريين في المملكة

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت،مع نظيره الأردني خالد البكار للتباحث في العديد من الملفات المشتركة وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات.

وتناقش الوزيران في تفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال المصريين،وأصحاب الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية، في نفس الوقت.

وأكد الوزير جبران على جاهزية وزارة العمل في توفير كافة أنواع العمالة في جميع القطاعات والمهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

وأثنى الوزيران على عملية الربط الالكتروني بين البلدين في مجال تنقل الأيدي العاملة.

وأشار الوزير الأردني إلى جاهزية سوق العمل الأردني لاستقبال كوادر مصرية خلال الفترة المقبلة،للعمل في بعض المجالات والمهن المطلوبة،وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل المصرية..واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، والتعاون في المحافل العربية والدولية في كافة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك..

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