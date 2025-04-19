العاصمة الإدارية تبحث مع سفارة سيراليون بالقاهرة الانتقال للحي الدبلوماسي

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السفير صادق سيلا سفير سيراليون بالقاهرة ووفد مرافق من أعضاء السفارة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للحي الدبلوماسي كما تم مناقشة مطالب السفارة من المباني جاهزة البناء والتشطيب داخل الحى نظرًا لأنه من المنتظر انتقال مقر السفارة إلى الحي الدبلوماسي خلال العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الحي الدبلوماسي يتمتع بخدمات متميزة وفريدة حيث تم الانتهاء من إنشاء ناد اجتماعي ورياضي ومدرسة دولية وجاري الإنتهاء من تشييد فندق خمسة نجوم ومبني جامع للمنظمات الدولية في مصر ودور عبادة والعديد من الخدمات بالإضافة الي عدد كبير من الفيلات والوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها وتشطيبها بالكامل.

أعلن المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عن توفير مختلف خدمات المرور بالوحدة التي تم تشغيلها بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة تيسيرًا على سكان وأصحاب الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس محمد عادل إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشغيل مختلف الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأوضح المهندس محمد عادل، أن الخدمات المرورية تشمل إصدار بدل فاقد رخصة المركبة، وإصدار ملصق إلكتروني، وتجديد رخصة المركبة، وإصدار بدل فاقد رخصة القيادة، والتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار بدل تالف لرخصة القيادة، وجار العمل على زيادة الخدمات بالوحدة.

ووجه رئيس الجهاز الشكر لجميع مسئولى وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، على التعاون المستمر، وسرعة استجابتهم لتشغيل الوحدة، بما يسهم فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بعدد حوالي ١٥ ألف قطعة بمختلف المساحات بعدد ٢٣ مدينة جديدة، لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين وتلبية رغبتهم، والطرح العاشر يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة بالمبالغ المتبقية لأصحاب مقدمات الحجز الكبيرة وفقا لقطع الأراضي المتاحة بالطرح للعاشر.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى ١٥ ألف قطعة أرض.

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور الهامة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

كلف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بتقييم أداء شركات صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، بجانب إعداد تقارير كاملة عن المشروعات بكل قطاع والموقف الخاص بها، ولا سيما مشروعات مدينة السويس الجديدة والطريق الجديد الذي تم التوجيه بإنشائه، مؤكدًا أهمية العمل على تعظيم الإيرادات بالهيئة، بجانب إجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.

كما أكد شريف الشربيني، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

وعقد الوزير اجتماعا موسعًا مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة سير العمل بالهيئة للعمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

ووجه وزير الإسكان بالعمل على متابعة أجهزة المدن خلال الفترة المقبلة ومختلف القطاعات للوقوف على كافة الأعمال بالمشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها، والوقوف على المشكلات والعمل على حلها أولا بأول.



كما وجه وزير الإسكان، نواب ومساعدي نواب رئيس الهيئة وفرق عملهم بالمتابعة الدورية وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض لضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها.

كما تابع وزير الإسكان، موقف الطرح الأخير للوحدات السكنية الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بهدف الوقوف على التفاصيل الخاصة بهذا الطرح، وإتاحته في الموعد المحدد له، كما وجه الوزير بوضع خطة كاملة لأعمال الصيانة ووضع خطة استراتيجية وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مع جهاز مستقبل مصر لتفعيل دور الشركة المقرر إنشاؤها على الأرض.



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